«Ситуация – пожар»: инсайдер – о «Спартаке» на фоне санкций против «Лукойла»

Инсайдер Грант Гетадарян прокомментировал санкции против «Лукойла» с точки зрения «Спартака».

«Спартаку» сильно повезло не оказаться под санкциями, как ЦСКА. Последние оказались в свое время под прямыми санкциями, в отличие от «Спартака». Таким образом, у «Лукойла» есть немного времени, чтобы спасти клуб и принять решение о будущем. Предположу, что связанные с нефтяной корпорацией люди также вынуждены будут покинуть клуб.

Ситуация – пожар, но который можно потушить. Клубу сил и мудрости», – написал Гетадарян.