  • «Ситуация – пожар»: инсайдер – о «Спартаке» на фоне санкций против «Лукойла»

«Ситуация – пожар»: инсайдер – о «Спартаке» на фоне санкций против «Лукойла»

Сегодня, 10:35
9

Инсайдер Грант Гетадарян прокомментировал санкции против «Лукойла» с точки зрения «Спартака».

«Спартаку» сильно повезло не оказаться под санкциями, как ЦСКА. Последние оказались в свое время под прямыми санкциями, в отличие от «Спартака». Таким образом, у «Лукойла» есть немного времени, чтобы спасти клуб и принять решение о будущем. Предположу, что связанные с нефтяной корпорацией люди также вынуждены будут покинуть клуб.

Ситуация – пожар, но который можно потушить. Клубу сил и мудрости», – написал Гетадарян.

  • «Лукойл» курирует «Спартак» более 20 лет.
  • Московский клуб идет в РПЛ 6-м.
  • Последнее чемпионство было в 2017 году.

Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1761206094
охота на волков
Ответить
rash1959
1761206285
это что такое - Грант Гетадарян?
Ответить
alp
1761206687
у нас вроде уголовка предусмотрена для тех кто соблюдает гейропендосские санкции
Ответить
АК 68
1761207015
Эти санкции, что мертвому припарка, все давно уже знают как обходить данные ограничения.
Ответить
NewLife
1761211608
Не надо песимиздеть. Санкции вступают в силу только через месяц, и Трумп (это его настоящая фамилия, так как он сын немецких эмигрантов) как обычно много раз все поменяет. Не надо верить клоуну психопату, который вообразил, что именно он останавливает в.о.й.ны.
Ответить
Просто-333
1761212805
придётся играть без титульного спонсора ( как большинство обычных команд)
Ответить
Vitaga
1761212820
может и на благо клуба пойдут санкции - часть примазавшихся чиновников и прилипал отпадут. хотя...
Ответить
