  • Стало известно, чем для «Спартака» чреваты санкции США, наложенные на «Лукойл»

Стало известно, чем для «Спартака» чреваты санкции США, наложенные на «Лукойл»

Сегодня, 09:38
7

Бывший пресс-атташе сборной России, ведущий Илья Казаков прокомментировал санкции против «Лукойла» с точки зрения «Спартака».

«Как это скажется на «Спартаке»?

«Ахмат» под санкциями США уже пять лет, например. ЦСКА под санкциями.

Когда Америка только вводила эти санкции, жизнь под ними была внове – и применительно к футболу это коснулось всего, что касалось любых схем оплаты.

Главная проблема здесь, пожалуй, покупка легионеров. Но санкции американские, то есть рынок еврозоны это не закрывает. Пока. Потому что скоро будет 19-й пакет санкций от ЕС и слухи разные.

С европейскими клубами теперь для «Спартака» будет все сложнее.

Это и планов россиян уехать в другой чемпионат касается», – написал Казаков.

  • «Лукойл» курирует «Спартак» более 20 лет.
  • Московский клуб идет в РПЛ 6-м.
  • Последнее чемпионство было в 2017 году.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Спартак
trener7
1761202896
А нас Рать!
Ответить
ScarlettOgusania
1761204165
для Спартака эти санкции ничем не чреваты, если и будут небольшие сложности, то у РУ с оплатой трансферов, но сейчас оплачивают криптой странам БРИКС и частично странам гей-ропы... сложности будут и у стран гей-ропы не только в футболе, но и при покупке природных ресурсов, ответные санкции работают против них тоже... в крайнем случае перепишем собственника, вместо Лукойла будет какой-нибудь АО или ООО... нас санкциями не запугаешь...
Ответить
lek!
1761204614
Зачем бояться этих санкций , пошли они в одно место. А нашим по больше заигрывать своих и будут появляться Батраковы. Но с ужесточением лимита не согласен ))
Ответить
Интерес
1761207278
Как на ЧТО-ТО "наложат",так ЭТО начинает развиваться! Теперь начнётся ренессанс "Спартака".
Ответить
vvv123
1761213182
Ну м чё, будет единственная российская команда без легов! В пердиве.
Ответить
