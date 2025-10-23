Стало известно, чем для «Спартака» чреваты санкции США, наложенные на «Лукойл»

Бывший пресс-атташе сборной России, ведущий Илья Казаков прокомментировал санкции против «Лукойла» с точки зрения «Спартака».

«Как это скажется на «Спартаке»?

«Ахмат» под санкциями США уже пять лет, например. ЦСКА под санкциями.

Когда Америка только вводила эти санкции, жизнь под ними была внове – и применительно к футболу это коснулось всего, что касалось любых схем оплаты.

Главная проблема здесь, пожалуй, покупка легионеров. Но санкции американские, то есть рынок еврозоны это не закрывает. Пока. Потому что скоро будет 19-й пакет санкций от ЕС и слухи разные.

С европейскими клубами теперь для «Спартака» будет все сложнее.

Это и планов россиян уехать в другой чемпионат касается», – написал Казаков.