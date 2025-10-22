Кубок России. «Зенит» не пощадил «Оренбург» (6:0), с 6-й минуты играя в большинстве

«Зенит» в заключительном туре группового этапа FONBET Кубка России обыграл дома «Оренбург». Дубль оформил полузащитник Александр Ерохин.
С шестой минуты «Оренбург» был в меньшинстве после удаления Ацамаза Ревазова.
«Зенит» досрочно выиграл группу, а «Оренбург» финишировал вторым.
Россия. Кубок. Группа A. 6 тур
Зенит - Оренбург - 6:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ю. Горшков, 28; 2:0 - Жерсон, 35; 3:0 - В. Шилов, 45+2; 4:0 - А. Ерохин, 64; 5:0 - Г. Мантуан, 68; 6:0 - А. Ерохин, 79.
Удаления: нет - А. Ревазов, 6.
Источник: «Бомбардир»