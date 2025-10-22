Кубок России. «Зенит» не пощадил «Оренбург» (6:0), с 6-й минуты играя в большинстве

«Зенит» в заключительном туре группового этапа FONBET Кубка России обыграл дома «Оренбург». Дубль оформил полузащитник Александр Ерохин.

С шестой минуты «Оренбург» был в меньшинстве после удаления Ацамаза Ревазова.

«Зенит» досрочно выиграл группу, а «Оренбург» финишировал вторым.