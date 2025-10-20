Мостовой высказался о будущем тренере «Спартака»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к вероятному назначению Луиса Гарсии Пласы на пост главного тренера «Спартака».

Испанец должен 22 октября сменить Деяна Станковича.

Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».

Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

– Что вы знаете про Луиса Гарсию?

– Конечно, знаю его. Что касается футбольных людей, я про всех слышу. Но пока про него ничего сказать не могу.

Когда в «Спартаке» меняют тренера, то выстраивается очередь, чтобы туда попасть. Ни один человек оттуда не уходит недовольным. Все уходят богатые, сытые, довольные.

Все хотят такую зарплату, и еще по 5–6 помощников приведут, как Абаскаль. Смысл этого? Приехал и приехал, потом уехал и приехал кто‑то еще.