Мостовой высказался о будущем тренере «Спартака»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к вероятному назначению Луиса Гарсии Пласы на пост главного тренера «Спартака».
- Испанец должен 22 октября сменить Деяна Станковича.
- Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».
- Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».
– Что вы знаете про Луиса Гарсию?
– Конечно, знаю его. Что касается футбольных людей, я про всех слышу. Но пока про него ничего сказать не могу.
Когда в «Спартаке» меняют тренера, то выстраивается очередь, чтобы туда попасть. Ни один человек оттуда не уходит недовольным. Все уходят богатые, сытые, довольные.
Все хотят такую зарплату, и еще по 5–6 помощников приведут, как Абаскаль. Смысл этого? Приехал и приехал, потом уехал и приехал кто‑то еще.
Источник: «Матч ТВ»