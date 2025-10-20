Слот прокомментировал четыре поражения «Ливерпуля» подряд

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий после матча с «Манчестер Юнайтед».

Мерсисайдцы уступили со счетом 1:2 в 8-м туре АПЛ. Команда потерпела четыре поражения подряд – такого не было с ней с 1987 года.

«Конечно, есть опасения. Если проигрываешь четыре раза подряд, это не может не вызывать беспокойства, но мы знаем, что если продолжим показывать такую ​​игру, у нас будут неплохие шансы на победу.

Если мы сделаем кое-то лучше, наши шансы станут еще выше, но никогда нельзя быть уверенным на сто процентов, что в следующем матче мы снова создадим восемь, девять, десять моментов.

Наши игроки долго уступали со счетом 0:1 и бились, чтобы отыграться. Если у нас будет такой же настрой, то на предстоящие матчи можно смотреть с оптимизмом. А так, четыре поражения подряд, безусловно, сказываются на команде», – сказал Слот.