Губерниев оскорбил Станковича двумя словами

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал характеристику главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.
Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».
«Тренер непрофессионал и глупый человек, что стало понятно по его интервью. Такое мог сказать только абсолютный глупец. Станкович несдержанный, нервозность тренера передается игрокам», – сказал Губерниев.
- Сербский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
- В этом сезоне команда идет на 6-м месте в РПЛ.
- На следующей неделе «Спартак» планирует поменять Станковича на испанца Луиса Гарсию Пласу.
Источник: «Матч ТВ»