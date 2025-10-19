Губерниев оскорбил Станковича двумя словами

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал характеристику главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».

«Тренер непрофессионал и глупый человек, что стало понятно по его интервью. Такое мог сказать только абсолютный глупец. Станкович несдержанный, нервозность тренера передается игрокам», – сказал Губерниев.