Губерниев оскорбил Станковича двумя словами

Сегодня, 19:27
6

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал характеристику главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

Ранее серб заявил: «Единственная причина негативного отношения ко мне российской общественности заключается в том, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране».

«Тренер непрофессионал и глупый человек, что стало понятно по его интервью. Такое мог сказать только абсолютный глупец. Станкович несдержанный, нервозность тренера передается игрокам», – сказал Губерниев.

  • Сербский специалист возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.
  • В этом сезоне команда идет на 6-м месте в РПЛ.
  • На следующей неделе «Спартак» планирует поменять Станковича на испанца Луиса Гарсию Пласу.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1760891528
...эх! Вот бы весло сломать об твою башку!...
Ответить
Алекс636363
1760892224
спартаку крандец. что станкович, что гарсия
Ответить
evgevg13
1760892793
Ничего себе два слова. Целый спич
Ответить
Мортус
1760893232
За такие слова майонез вполне может от апсплютнага глупца по щам выхватить.
Ответить
andr45
1760894022
Это же Матч ТВ — сборище самодовольных хамских рож нетрадиционной ориентации и изголодавшихся по мужикам шлюшек)
Ответить
