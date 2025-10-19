Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер по пунктам расписал, что будет со «Спартаком» после назначения Гарсии Пласы

Рабинер по пунктам расписал, что будет со «Спартаком» после назначения Гарсии Пласы

Сегодня, 12:23
26

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер прокомментировал скорое назначение в клуб главного тренера Луиса Гарсии Пласы.

«Если инсайд Андрея Панкова о согласовании контракта с Луисом Гарсией сбудется, не вижу никаких оснований для оптимизма болельщиков «Спартака» в ближайшем будущем.

Дальше будет так.

1. Спортивный директор Франсис Кахигао, для которого это первая опция, красиво объяснит нам, почему абсолютно рядовой испанский тренер, у которого есть психология борца за выживание или за подъем из второго дивизиона в первый, но он в жизни не боролся ни за какие трофеи, должен тренировать «Спартак» и брать с ним золото.

2. Эффект смены тренера встряхнет «Спартак», он выдаст приличную вторую половину осени, к зиме будет в топ-5 с небольшим отставанием от тройки. Болельщики начнут надеяться, тем более что команда стабилизирует состав и начнет показывать довольно зрелищный футбол.

3. Луис Гарсия, не зная, что делать с долгой зимней подготовкой, с которой он никогда не сталкивался, завалит сборы, а команда – весну, как в первые сезоны Абаскаля и Станковича. Красно-белые разыграют с «Динамо» 5-6 места – вообще не имеет значения, с каким исходом.

4. В клубе начнется разбор полетов, в результате которого уволят Кахигао. Луису Гарсии дадут еще один шанс, поскольку он еще не начинал в «Спартаке» ни одного сезона. Для придания специалисту уверенности в себе с ним переподпишут контракт на два года с солидной неустойкой в случае увольнения.

5. «Спартак» сыграет летом ни шатко, ни валко, Гарсия, не чувствуя поддержки ни высшего руководства, ни игроков, занервничает и начнет тасовать состав и срываться на судей. В сентябрьскую или октябрьскую паузы его уволят и назначат сербского специалиста Величко Чемпионовича. Потому что все российские тренеры связаны с агентами, а зарубежные, видимо, со священниками.

Новый спортивный директор красиво объяснит нам, почему абсолютно рядовой балканский тренер...

6. Далее – читайте, начиная с пункта 1».

Еще по теме:
«Нет слов»: Ледяхов – о новом тренере «Спартака» 3
«Спартак» согласовал контракт с новым тренером 35
Клуб Захаряна может увести тренера у «Спартака» 3
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Пласа Луис Гарсия
Рекомендуем
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1760870945
...всё так и будет, можно даже за попкорном не ходить...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1760871566
Что будет? Да ничего не будет. Как болтались в промежности 6-10 места так и будут болтаться. В пердив им надо на очищение. Гыгыгы
Ответить
iscariot
1760871584
У деда деменция. Пусть лучше скажет какого российского тренера он предлагает, если ему не нравятся иностранные.
Ответить
VVM1964
1760871701
Вполне себе реальный расклад событий... - как вариант имеет достаточно большие шансы на исход !(((... Но не попробовав, не узнаем, как оно будет на самом деле !)... Я так понимаю, очередь из тренеров не стоит... Ждём до зимней паузы ?... Даже не знаю, что лучше... Оставить "шило" или "поменять шило на мыло" ?...
Ответить
crf57
1760872777
Спартаку скоро наконец-то придет полный ПИПЕЦ. Всем надоела эта "народная" команда,которая только и ноет про плохое судейство!
Ответить
Fanat1kF
1760875526
С зпрф на вылет уже пора давным давно
Ответить
Everest13
1760877165
У команды плохая репутация из за текучки тренеров))), никто не хочет быть очередным)))
Ответить
Cleaner
1760878119
У Спартака все будет, как всегда, и как всегда, все будут над Спартаком РЖАТЬ!
Ответить
Cleaner
1760878249
В Спартаке хотят ПСИХА поменять на УНЫЛОГО! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Спартaк
1760880214
это всего лишь домыслы бомбардира.тут половина вранья всегда
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Зенит» за счет двух пенальти разгромил «Сочи» (3:0) и приблизился к лидерам
16:28
1
ВидеоВоспитанник «Зенита», выступающий за «Аланию», отказался отбивать пенальти – «Велес» забил в пустые ворота
16:11
2
Прогноз Мостового на будущее «Спартака» без Бабича
15:40
Реакция Карпина на инцидент с участием жены в Монако
15:19
1
ВидеоГогниев увел «Аланию» с поля во время матча
15:02
6
ВидеоЗащитник Алип вывел «Зенит» вперед в матче с «Сочи»
14:52
5
В футболе грядет офсайдная революция
14:39
10
«Зенит» выйдет на матч с «Сочи» с одним полевым россиянином, но с шестью бразильцами
14:12
16
«Барселона» сыграет в Эль Класико без главного тренера
13:37
Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в сентябре
13:19
4
Все новости
Все новости
Карпин разрешил не называть его по отчеству: «Просто Валера»
16:22
Губерниев – о новом тренере «Спартака»: «Похоже на фильм «Агония»
15:58
1
Круговой извинился за 0:3 от «Локо»
15:49
1
ВидеоЗащитник Алип вывел «Зенит» вперед в матче с «Сочи»
14:52
5
Раскрыт диагноз Дивеева, которому разбили нос в дерби
14:23
2
«Зенит» выйдет на матч с «Сочи» с одним полевым россиянином, но с шестью бразильцами
14:12
16
«Не понимаю, что происходит, есть боль, злость»: Шпилевский – о поражении от «Акрона»
14:05
ВидеоПавлюченко проанализировал нашумевший гол Воробьева
13:56
5
ВидеоРеакция Генича на монструозный гол Воробьева
13:26
3
Назван самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в сентябре
13:19
4
ВидеоВоробьев – о своем фееричном голе: «Из 10 таких забил бы 9»
12:47
6
ВидеоГалактионов строго осадил журналиста за обращение «Михаил»
12:38
21
Рабинер по пунктам расписал, что будет со «Спартаком» после назначения Гарсии Пласы
12:23
26
Видео«Случайно воткнул»: Комличенко – об удивительном голе Воробьева
12:18
1
Радимов отреагировал на спасение «Спартака» в матче с «Ростовом»
12:06
16
Шпилевский: «Грандов тренировать легко, а в командах вроде «Пари НН» и проявляется тренерское качество»
11:46
1
Назван лучший форвард России прямо сейчас
11:36
7
Мостовой прокомментировал 3:0 «Локо» против ЦСКА
11:26
4
«Нет слов»: Ледяхов – о новом тренере «Спартака»
11:05
8
Кержаков ждет предложений от двух клубов РПЛ
10:42
2
ВидеоРадимов привел аргументы, почему супергол Воробьева залетел не случайно
10:33
2
ВидеоВоробьев рассчитывает на премию Пушкаша за свой феноменальный гол
10:17
12
Видео«Что здесь такого, я и сам пробовал так бить»: Мостовой – о космическом голе Воробьева
09:46
3
Спартаковец Ву: «Пушкина не знаю, но знаю Путина – его все знают»
09:41
5
Видео«Дима так и хотел»: Батраков – о суперголе Воробьева
09:35
Ледяхов описал игру «Спартака» против «Ростова» одним прилагательным
09:29
2
ВидеоГалактионов прокомментировал фантастический гол Воробьева
09:22
1
Реакция Губерниева на 3:0 «Локо» против ЦСКА
00:35
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 