Рабинер по пунктам расписал, что будет со «Спартаком» после назначения Гарсии Пласы

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер прокомментировал скорое назначение в клуб главного тренера Луиса Гарсии Пласы.

«Если инсайд Андрея Панкова о согласовании контракта с Луисом Гарсией сбудется, не вижу никаких оснований для оптимизма болельщиков «Спартака» в ближайшем будущем.

Дальше будет так.

1. Спортивный директор Франсис Кахигао, для которого это первая опция, красиво объяснит нам, почему абсолютно рядовой испанский тренер, у которого есть психология борца за выживание или за подъем из второго дивизиона в первый, но он в жизни не боролся ни за какие трофеи, должен тренировать «Спартак» и брать с ним золото.

2. Эффект смены тренера встряхнет «Спартак», он выдаст приличную вторую половину осени, к зиме будет в топ-5 с небольшим отставанием от тройки. Болельщики начнут надеяться, тем более что команда стабилизирует состав и начнет показывать довольно зрелищный футбол.

3. Луис Гарсия, не зная, что делать с долгой зимней подготовкой, с которой он никогда не сталкивался, завалит сборы, а команда – весну, как в первые сезоны Абаскаля и Станковича. Красно-белые разыграют с «Динамо» 5-6 места – вообще не имеет значения, с каким исходом.

4. В клубе начнется разбор полетов, в результате которого уволят Кахигао. Луису Гарсии дадут еще один шанс, поскольку он еще не начинал в «Спартаке» ни одного сезона. Для придания специалисту уверенности в себе с ним переподпишут контракт на два года с солидной неустойкой в случае увольнения.

5. «Спартак» сыграет летом ни шатко, ни валко, Гарсия, не чувствуя поддержки ни высшего руководства, ни игроков, занервничает и начнет тасовать состав и срываться на судей. В сентябрьскую или октябрьскую паузы его уволят и назначат сербского специалиста Величко Чемпионовича. Потому что все российские тренеры связаны с агентами, а зарубежные, видимо, со священниками.

Новый спортивный директор красиво объяснит нам, почему абсолютно рядовой балканский тренер...

6. Далее – читайте, начиная с пункта 1».