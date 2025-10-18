Реакция болельщиков «Спартака» на ничью с «Ростовом»

Фанаты «Спартака» реагируют в соцсетях на итог матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Сезон просрали», – написал Михаил Юшин и набрал 62 лайка.

«Браво Кукуян и ВАР, Роналдо бьeт в штрафной локтем в лицо Гарсию, где пенальти, Вахания наступает на голеностоп лежачего Солари, где красная карточка», – негодует Мах Мах (88 лайков).

«Можно только похвалить команду, шикарно сыграли вдесятером, боролись за каждый сантиметр поля, пахали за себя и того парня, а Солари лучший игрок матча, как по мне», – высказался Денис Петунин, набрав 38 лайков.