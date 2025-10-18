Ловчев отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил исход матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.

«Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте. «Ростов» поднялся на 10-ю строчку.

«При первом голе была безобразная игра в обороне, в данном случае со стороны Умярова. Он дал возможность сопернику развернуться, выйти и сделать передачу. Это просто удивительно! Ведь они десятилетиями в детских командах. Кто их учит этому? «Ростов» должен был довести игру до победы. Моментов было прилично.

А потом вдруг что‑то произошло. Бац! И «Спартак» ожил! Пошли эмоции. С голом они добавились. После этого только одна команда могла выиграть – это «Спартак». Они атаковали и рвали. Что с ними происходит? Что‑то появилось и понеслось.

Я всегда говорил, чтобы [главному тренеру «Спартака» Деяну] Станковичу давали работать и работать, но проблеска нет. Это же не проблеск в этих 20 минутах», – сказал Ловчев.