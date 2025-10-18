«Спартак» в матче с «Ростовом» должен был остаться вдевятером

Арбитр матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:1) Павел Кукуян ошибочно не удалил спартаковца Игоря Дмитриева на 90+3 минуте.

Такое мнение опубликовал эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.

«В том моменте спартаковец прыгнул в направлении Даниила Шанталия и ударил его шипами в левую ногу, рискуя нанести ему серьезную травму.

Прыжок, сила удара, шипы, угроза здоровью сопернику – налицо основания для применения строгой дисциплинарной санкции. Но Кукуян ограничился вынесением предупреждения.

Видеоассистенты Сергей Карасев и Роман Галимов в действия судьи не вмешались», – написал Бобров.

С 26-й минуты «Спартак» был в меньшинстве.

Москвичи спаслись от поражения благодаря голу Эсекьеля Барко на 85-й минуте.

«Спартак» остался в РПЛ на 6-м месте.

Скриншоты эфира «Матч Премьер»