«Нас повезли на перестрелку с полицией»: Кураньи вспомнил свой первый день в России

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи вспомнил случай из России.

– Самая дикая ситуация, в которую попадали в России?

– О, это мой первый день в «Динамо»! Я приехал на базу и думал, что пойду на тренировку. А нас повезли на перестрелку с полицией!

– Это как?

– Нас доставили в полицейский участок. Там показали кучу пушек – мы даже сами смогли пострелять! Такое вот необычное занятие.