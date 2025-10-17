«Нас повезли на перестрелку с полицией»: Кураньи вспомнил свой первый день в России

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи вспомнил случай из России.
– Самая дикая ситуация, в которую попадали в России?
– О, это мой первый день в «Динамо»! Я приехал на базу и думал, что пойду на тренировку. А нас повезли на перестрелку с полицией!
– Это как?
– Нас доставили в полицейский участок. Там показали кучу пушек – мы даже сами смогли пострелять! Такое вот необычное занятие.
- Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год.
- Немецкий нападающий провел за команду 151 матч, забив 56 голов.
Источник: Sport24