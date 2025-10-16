Введите ваш ник на сайте
  «Рад присоединиться к великому и родному клубу»: экс-директор ЦСКА – о назначении в «Спартак»

«Рад присоединиться к великому и родному клубу»: экс-директор ЦСКА – о назначении в «Спартак»

Сегодня, 13:07
4

Андрей Мовсесьян, получивший должность в «Спартаке», прокомментировал назначение.

«Рад присоединиться к великому клубу «Спартак», который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится красно-белым и сделает команду сильнее.

Приоритетным направлением в моей деятельности будет российский рынок игроков и развитие молодежного футбола. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы.

Впереди много работы!» – прокомментировал функционер.

  • Мовсесьян ранее работал в ЦСКА. С 2012 года занимал должность главы селекционного отдела, позднее – спортивного директора. В декабре 2024-го покинул этот пост.
  • 49-летний Мовсесьян играл за дубль «Спартака» в 1992–1996 годах, а в 1996–1997-м выступал за основной и дублирующий составы ЦСКА.
  • Также играл в РПЛ за «Сатурн», «Москву» и «Луч-Энергию».

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1760610147
позор? или не позор? хотя, раз речь о спартаке - то, однозначно, позор!
Ответить
...уефан
1760611420
..."Рад присосаться к финансам родного клуба!"...
Ответить
Цугундeр
1760611998
)) Новинка! Фарш "Народный"(свинина+ конина).Только раз и только у нас. Один раз не..) Только по «Карте москвича» .
Ответить
BarStep
1760613738
Да прирастет спартаг ашотами :) Ждите подмогу, Арутюнянц высвободился в Ростове
Ответить
