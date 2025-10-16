«Рад присоединиться к великому и родному клубу»: экс-директор ЦСКА – о назначении в «Спартак»

Андрей Мовсесьян, получивший должность в «Спартаке», прокомментировал назначение.
«Рад присоединиться к великому клубу «Спартак», который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится красно-белым и сделает команду сильнее.
Приоритетным направлением в моей деятельности будет российский рынок игроков и развитие молодежного футбола. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы.
Впереди много работы!» – прокомментировал функционер.
- Мовсесьян ранее работал в ЦСКА. С 2012 года занимал должность главы селекционного отдела, позднее – спортивного директора. В декабре 2024-го покинул этот пост.
- 49-летний Мовсесьян играл за дубль «Спартака» в 1992–1996 годах, а в 1996–1997-м выступал за основной и дублирующий составы ЦСКА.
- Также играл в РПЛ за «Сатурн», «Москву» и «Луч-Энергию».
Источник: официальный сайт «Спартака»