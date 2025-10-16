«Рад присоединиться к великому и родному клубу»: экс-директор ЦСКА – о назначении в «Спартак»

Андрей Мовсесьян, получивший должность в «Спартаке», прокомментировал назначение.

«Рад присоединиться к великому клубу «Спартак», который является для меня родным. Рассчитываю, что опыт, накопленный в других местах работы, пригодится красно-белым и сделает команду сильнее.

Приоритетным направлением в моей деятельности будет российский рынок игроков и развитие молодежного футбола. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие руководства клуба и сделать свой вклад в будущие победы.

Впереди много работы!» – прокомментировал функционер.