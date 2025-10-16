«Спартак» объявил о назначении бывшего директора ЦСКА Мовсесьяна

«Спартак» принял на работу бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна.
«Специалист назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.
Добро пожаловать домой, Андрей Николаевич!» – написали москвичи.
- Мовсесьян ранее работал в ЦСКА. С 2012 года занимал должность главы селекционного отдела, позднее – спортивного директора. В декабре 2024-го покинул этот пост.
- 49-летний Мовсесьян играл за дубль «Спартака» в 1992–1996 годах, а в 1996–1997-м выступал за основной и дублирующий составы ЦСКА.
- Также играл в РПЛ за «Сатурн», «Москву» и «Луч-Энергию».
Источник: телеграм-канал «Спартака»