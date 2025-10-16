«Спартак» объявил о назначении бывшего директора ЦСКА Мовсесьяна

«Спартак» принял на работу бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна.

«Специалист назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

Добро пожаловать домой, Андрей Николаевич!» – написали москвичи.