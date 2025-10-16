Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» объявил о назначении бывшего директора ЦСКА Мовсесьяна

«Спартак» объявил о назначении бывшего директора ЦСКА Мовсесьяна

Сегодня, 12:19
6

«Спартак» принял на работу бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна.

«Специалист назначен на должность заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола.

Добро пожаловать домой, Андрей Николаевич!» – написали москвичи.

  • Мовсесьян ранее работал в ЦСКА. С 2012 года занимал должность главы селекционного отдела, позднее – спортивного директора. В декабре 2024-го покинул этот пост.
  • 49-летний Мовсесьян играл за дубль «Спартака» в 1992–1996 годах, а в 1996–1997-м выступал за основной и дублирующий составы ЦСКА.
  • Также играл в РПЛ за «Сатурн», «Москву» и «Луч-Энергию».

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1760607996
Осталось теперь только Онопко в тренеры(…
Ответить
SLADE2019
1760608182
Да можно было вместо Кахигао его поставить. Я в этого человека уже не верю.
Ответить
Spartak_forv@
1760608330
Мсье Д’Артаньян от селекции подъехал
Ответить
рылы
1760608855
зенит как-то живёт без спортивного директора, и нет конфликта интересов. кого тренер хочет - того и покупают. если уж совсем условно. а про баттлы между лысым вандалом и кахигаычем мы наслышаны, что первый хочет игрока - а второй его зарубает. ну и вот этот конь тоже будет зарубать кандидатуры.
Ответить
ilich55
1760611610
Опять власть меняется. Кони взялись за хряков конкретно!!!
Ответить
