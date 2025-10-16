Орлов назвал самую уязвимую позицию в «Спартаке»

Геннадий Орлов считает, что «Спартак» хорошо играет в последнее время, за исключением одного футболиста.
«По игре «Спартака» есть вопрос только к Максименко – он играет неровно, а на него в команде делают ставку. Для вратаря главное качество – когда он спасает, а он не спасает, бывает, чудит.
А в запасе сидит Помазун – может быть, надо давать возможность ему больше играть. Он же состоявшийся вратарь, у него хорошие данные.
Но что тут подсказывать тренерам – пусть сами решают, они же отвечают за результат», – сказал Орлов.
- Максименко в этом сезоне РПЛ пропустил 17 голов в 11 матчах – в среднем 1,55 мяча за игру.
Источник: «РБ Спорт»