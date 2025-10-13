Карпин высказался о решении Хайкина отказаться от сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал смену спортивного гражданства Никиты Хайкина.

Ранее стало известно, что вратарь «Буде-Глимт» будет выступать за Норвегию. Он отказался от сборной России.

– Хайкин отказался от сборной России в пользу Норвегии. Что‑то знаете об этом?

– У меня нет никакой информации. Узнал про это от Кафанова. Не знаю, откуда он это узнал – от Хайкина или из газет. Отказался и отказался.

– Говорили вы с Хайкиным насчет вызова? Как он обосновывал, что не хочет [играть за Россию]?

– Лично я нет. Виталий Витальевич общается с вратарями. Не помню, когда мы последний раз его вызывали. Давно уже. Человек принял такое решение – окей.