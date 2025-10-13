Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпин высказался о решении Хайкина отказаться от сборной России

Карпин высказался о решении Хайкина отказаться от сборной России

Сегодня, 20:33
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал смену спортивного гражданства Никиты Хайкина.

Ранее стало известно, что вратарь «Буде-Глимт» будет выступать за Норвегию. Он отказался от сборной России.

– Хайкин отказался от сборной России в пользу Норвегии. Что‑то знаете об этом?

– У меня нет никакой информации. Узнал про это от Кафанова. Не знаю, откуда он это узнал – от Хайкина или из газет. Отказался и отказался.

– Говорили вы с Хайкиным насчет вызова? Как он обосновывал, что не хочет [играть за Россию]?

– Лично я нет. Виталий Витальевич общается с вратарями. Не помню, когда мы последний раз его вызывали. Давно уже. Человек принял такое решение – окей.

  • Хайкин в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
  • В Норвегии 30-летний голкипер играет с 2019 года.
  • Ему также предлагали выступать за Израиль.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Динамо Россия Норвегия Хайкин Никита Карпин Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1760377668
кому он нах интересен?
Ответить
BRO_football
1760381476
Ну и правильно сделал. Играть с Норвегией на Чемпионате мира или с Россией в товарняках против папуасов. Выбор очевиден.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1760382106
эх, журналисты! Упустили такую возможность: добавили бы всего лишь одну букву "я" в фамилии - Хайкиян - и кратно возросло бы количество комментариев и осуждения))
Ответить
