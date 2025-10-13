Карпин высказался о решении Хайкина отказаться от сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал смену спортивного гражданства Никиты Хайкина.
Ранее стало известно, что вратарь «Буде-Глимт» будет выступать за Норвегию. Он отказался от сборной России.
– Хайкин отказался от сборной России в пользу Норвегии. Что‑то знаете об этом?
– У меня нет никакой информации. Узнал про это от Кафанова. Не знаю, откуда он это узнал – от Хайкина или из газет. Отказался и отказался.
– Говорили вы с Хайкиным насчет вызова? Как он обосновывал, что не хочет [играть за Россию]?
– Лично я нет. Виталий Витальевич общается с вратарями. Не помню, когда мы последний раз его вызывали. Давно уже. Человек принял такое решение – окей.
- Хайкин в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
- В Норвегии 30-летний голкипер играет с 2019 года.
- Ему также предлагали выступать за Израиль.
Источник: «Матч ТВ»