Черчесов объяснил, почему не пожал руку Сперцяну: «Можно и схлопотать»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал свое поведение по окончании матча 11-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

– Во время матча вы Эдуарду [Сперцяну] руку не пожали. А сейчас, поостыв, сделали бы это?

– Улица меня научила: если драка не твоя, то лучше ее обойти стороной – потому что неизвестно, чем в итоге все закончится. Так и здесь.

Видел, что Сперцян идет ко мне, но в пылу эмоций может возникнуть какая-то ненужная ситуация, поэтому спокойно развернулся и отошел.

Через пару дней Эдик мне написал сообщение, я перезвонил, и мы минут десять общались по видеосвязи.

Сперцян понял, что сам был неправ: не стоит в такие моменты подходить к тренеру, можно и схлопотать. Все обсуждать лучше с холодной головой.

К слову, я и Ндонгу по горячим следам ни слова не сказал в раздевалке. Предстояло несколько выходных дней, потом собрались на базе, сенегалец ко мне зашел – спокойно все обсудили.

И ему, и Эдику сказал одно и то же: «Только вы двое знаете, что между вами произошло. Больше никого рядом не было, никто ничего не мог слышать».

Надо отдать должное и нашим футболистам, которые вели себя максимально корректно. Они знают мою позицию: никогда не надо лукавить, даже если нам это выгодно. Не знаю, кто прав, кто виноват.

Точно могу сказать одно: прав в любом случае будет [глава КДК РФС] Артур Григорьянц.