«Он не ошибается»: Кафанов – об игре спартаковца Максименко

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче с ЦСКА (2:3).
«Спартак» много пропустил, но к Саше ни в одном из этих пропущенных мячей претензий быть не должно. Он не ошибается, из-за него команда очков не теряет.
Когда вратарь играет без ошибок – это уже уровень. Тем более он приехал в сборную, подтвердил свой уровень в матче с Иорданией, снял все вопросы», – сказал Кафанов.
- У 27-летнего Максименко 11 матчей в сезоне РПЛ, 17 пропущенных голов.
- Игрок стоит 4,5 миллиона евро.
- Контракт с Максименко истекает летом.
Источник: «Советский спорт»