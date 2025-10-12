«Он не ошибается»: Кафанов – об игре спартаковца Максименко

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче с ЦСКА (2:3).

«Спартак» много пропустил, но к Саше ни в одном из этих пропущенных мячей претензий быть не должно. Он не ошибается, из-за него команда очков не теряет.

Когда вратарь играет без ошибок – это уже уровень. Тем более он приехал в сборную, подтвердил свой уровень в матче с Иорданией, снял все вопросы», – сказал Кафанов.