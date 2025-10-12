Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Он не ошибается»: Кафанов – об игре спартаковца Максименко

«Он не ошибается»: Кафанов – об игре спартаковца Максименко

Сегодня, 15:44
4

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче с ЦСКА (2:3).

«Спартак» много пропустил, но к Саше ни в одном из этих пропущенных мячей претензий быть не должно. Он не ошибается, из-за него команда очков не теряет.

Когда вратарь играет без ошибок – это уже уровень. Тем более он приехал в сборную, подтвердил свой уровень в матче с Иорданией, снял все вопросы», – сказал Кафанов.

  • У 27-летнего Максименко 11 матчей в сезоне РПЛ, 17 пропущенных голов.
  • Игрок стоит 4,5 миллиона евро.
  • Контракт с Максименко истекает летом.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Кафанов Виталий
Комментарии (4)
Цугундeр
1760273278
) Тебе-ли не знать, дупло туркмена.)
Ответить
...уефан
1760274204
..."Когда вратарь играет без ошибок - это, уже уровень!" Ошибка - уже то, что он играет в рамке Спартака последние сезоны...
Ответить
k611
1760274602
Он не ошибается - он просто не спасает и это печально
Ответить
erybov1965
1760277433
Ранее Максименко хоть на линии ворот спасал, а на выходах, очень редких, играл неуверенно, поэтому теперь на выходах вообще не играет, чтобы не косячить еще больше. А сейчас и на линии не спасает. И во всех действиях есть «детские оправдания» (не дотянулся, не среагировал, не достал, не просчитал момент). Так в этом и есть класс вратаря — реагировать вовремя, доставать мячи, просчитывать моменты, но еще и играть на выходах, а значит, рисковать. И если просто стоять в рамке и ждать, когда мяч в тебя попадет, тогда спас, а если не попал во вратаря, просто не спас команду, но зато не ошибся, т. е. нет личной ошибки.Так а нужен такой вратарь в основе Спартака?Может поэтому он даже первый номер не взял?Мол я не напрашиваюсь.
Ответить
