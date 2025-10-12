Введите ваш ник на сайте
Ловчев объяснил, почему уровень российских футболистов упал «очень низко»

Сегодня, 14:20
4

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил уровень современной сборной России.

  • На этой неделе Россия победила Иран в товарищеском матче (2:1).
  • 14 октября россияне примут в Москве Боливию.
  • Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.

«Нынешняя сборная вообще не сравнима с той, что играла на ЧМ-2018. Уровень российских футболистов упал очень низко. Нашим ребятам просто не дают возможности раскрыться. Клубы везут иностранцев за большие деньги. На самом деле это плохо.

Мои слова – не старческие размышления. Мы сейчас сыграли с Ираном, а по телевизору рассказывали, какие они сильные и как на ЧМ попали. Да там уже по 48 команд играет. Из остальных соперников у нас Куба, а тот же Иран играет с командами сильнее их. Мы нет, поэтому наша сборная стала слабее», – сказал Ловчев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Ловчев Евгений
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1760270549
Бесполезное нытьё.Если принимать за основу Валеркины предпочтения своих бывших подручных,играть с теми,кого ФИФА-УЕФА благосклонно разрешит(за наши деньги),то реальное положение дел мы никогда не узнаем.Всё остальное-в тумане.Ловчев забыл, что его предшественники по футбольной славе, вышли из ***** победителями и показали это и в области футбола.Нынешние на это не способны,конечно,но у нарождающегося поколения футболистов умений поболе,чем саркастически оценивают скептики и "топо-пять-любы".
Ответить
NewLife
1760276356
Чем больше публикуют такую хрню, тем заметнее, что Ловчев уже выживает из ума , и ему нечего сказать.
Ответить
