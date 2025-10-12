Ловчев объяснил, почему уровень российских футболистов упал «очень низко»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев оценил уровень современной сборной России.

На этой неделе Россия победила Иран в товарищеском матче (2:1).

14 октября россияне примут в Москве Боливию.

Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.

«Нынешняя сборная вообще не сравнима с той, что играла на ЧМ-2018. Уровень российских футболистов упал очень низко. Нашим ребятам просто не дают возможности раскрыться. Клубы везут иностранцев за большие деньги. На самом деле это плохо.

Мои слова – не старческие размышления. Мы сейчас сыграли с Ираном, а по телевизору рассказывали, какие они сильные и как на ЧМ попали. Да там уже по 48 команд играет. Из остальных соперников у нас Куба, а тот же Иран играет с командами сильнее их. Мы нет, поэтому наша сборная стала слабее», – сказал Ловчев.