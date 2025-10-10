Галактионов назвал сильные стороны игры «Локомотива» в текущем сезоне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о выступлениях команды в текущем сезоне.

– Как оцените треть сезона? С одной стороны, ноль поражений, с другой, второе место. Что из этого более важно?

– Рано подводить итоги. На сегодня более важно, что есть определенная стабильность и целостность в игре. Понятно, что были матчи, в которых мы упускали результат, владея преимуществом. Но в то же время с точки зрения атакующих взаимодействий команда выглядит убедительно, так же – и с точки зрения функционального состояния. На сегодня это более важно. Ждем возвращения сборников и готовимся к матчу с ЦСКА.