Галактионов назвал сильные стороны игры «Локомотива» в текущем сезоне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о выступлениях команды в текущем сезоне.
– Как оцените треть сезона? С одной стороны, ноль поражений, с другой, второе место. Что из этого более важно?
– Рано подводить итоги. На сегодня более важно, что есть определенная стабильность и целостность в игре. Понятно, что были матчи, в которых мы упускали результат, владея преимуществом. Но в то же время с точки зрения атакующих взаимодействий команда выглядит убедительно, так же – и с точки зрения функционального состояния. На сегодня это более важно. Ждем возвращения сборников и готовимся к матчу с ЦСКА.
- «Локомотив» занимает 2-е место в РПЛ с 23 очками после 11 туров.
- В 12-м туре красно-зеленые сыграют с ЦСКА 18 октября.
Источник: «Матч ТВ»