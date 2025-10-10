Глебов – о питании до работы с Карпиным: «Пельмешки, пирожочки, сосисочки в тесте»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов рассказал, как работа с Валерием Карпиным изменила его подходу к питанию.

– Как работа с Карпиным изменила ваш подход к питанию?

– До него мог и пельмешки поесть, и пирожочки, и сосисочки в тесте. Питание было, так скажем, не спортсмена. Он изменил все. Привычки, питание совсем другое. Мучное и сладкое – можно, но не каждый день и не ведрами.

– Пельмени сейчас едите?

– В бане иногда могу позволить.

– И кружку пивка?

– Не всегда.

– Говорили, что изредка можете выпить бокал вина. Разбираетесь в винах?

– Нет. Какое есть, такого бокальчик и могу выпить.

– Кружка пива или бокал вина?

– Бокал пива.

– Пиво помогает восстановиться или это миф?

– Расслабляет – да, но тяжело сказать, помогает ли.

– Чем питаетесь в дни, когда впереди нет тренировки?

– Не могу сказать, что всегда ем одно и то же. В выходной на завтрак – яичница, творог. На обед могу позволить что-то не очень правильное вроде пасты с какими-нибудь соусами.

– А какой рацион в сборной?

– Минимум соусов, минимум мучного, минимум выпечки. Рис, гречка, курица, рыба, мясо. Большой акцент на фруктах, овощах, той же капусте.