Глебов – о питании до работы с Карпиным: «Пельмешки, пирожочки, сосисочки в тесте»

Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов рассказал, как работа с Валерием Карпиным изменила его подходу к питанию.
– Как работа с Карпиным изменила ваш подход к питанию?
– До него мог и пельмешки поесть, и пирожочки, и сосисочки в тесте. Питание было, так скажем, не спортсмена. Он изменил все. Привычки, питание совсем другое. Мучное и сладкое – можно, но не каждый день и не ведрами.
– Пельмени сейчас едите?
– В бане иногда могу позволить.
– И кружку пивка?
– Не всегда.
– Говорили, что изредка можете выпить бокал вина. Разбираетесь в винах?
– Нет. Какое есть, такого бокальчик и могу выпить.
– Кружка пива или бокал вина?
– Бокал пива.
– Пиво помогает восстановиться или это миф?
– Расслабляет – да, но тяжело сказать, помогает ли.
– Чем питаетесь в дни, когда впереди нет тренировки?
– Не могу сказать, что всегда ем одно и то же. В выходной на завтрак – яичница, творог. На обед могу позволить что-то не очень правильное вроде пасты с какими-нибудь соусами.
– А какой рацион в сборной?
– Минимум соусов, минимум мучного, минимум выпечки. Рис, гречка, курица, рыба, мясо. Большой акцент на фруктах, овощах, той же капусте.
- Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.
- Он стал главным тренером «Динамо» в июне 2025-го.
- Глебов выступал под руководством Карпина в «Ростове» в 2019–2025 годах (с перерывом).