«Спартак» принял решение по кандидатам Кахигао на пост главного тренера

Руководство «Лукойла» просит спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао в ближайшее время предоставить финальный список тренерских кандидатур, готовых работать в клубе, для рассмотрения и выбора на совете директоров.
При этом руководство красно-белых уже отклонило несколько кандидатов, предложенных Кахигао, из-за сомнений, что они подходят команде по своему уровню и амбициям.
Деян Станкович сохранил пост главного тренера «Спартака» в октябрьскую паузу на игры сборных из-за того, что у клуба нет подходящей замены. Красно-белые контактировали с экс-тренером «Барселоны» Хави, однако испанец отказался работать в России.
- «Спартак» после 11 туров занимает 6-е место в РПЛ с 18 очками в активе.
- ПАО «Лукойл» с лета 2022 года владеет 100% акций клуба и стадиона «Лукойл Арена».
Источник: Metaratings.ru