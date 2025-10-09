Введите ваш ник на сайте
Президент ФИФА прокомментировал вариант с переносом ЧМ-2034

Сегодня, 21:57

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что вариант с проведением чемпионата мира в Саудовской Аравии в январе 2035 года действительно рассматривается.

  • ЧМ-2034 не будет летом из-за очень жаркой погоды на Ближнем Востоке.
  • Перенос турнира с конца 2034 года на начало 2035 года возможен из-за священного месяца Рамадан.
  • Если это произойдет, то чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет в нечетный год.

«Нельзя играть везде в одно и то же время. Потому что в декабре не играют в одной части света, а в июле – в другой.

Даты проведения ЧМ-2034? Мы уже всерьез изучаем этот вопрос. Обсуждение идет постоянно, и речь идет не об одном чемпионате мира, а о календаре в целом.

Даже в некоторых европейских странах слишком жарко играть в июле. Возможно, есть способы оптимизировать календарь, мы это обсуждаем. Нам просто нужно быть непредвзятыми», – сказал Инфантино.

Источник: The Athletic
Чемпионат мира Инфантино Джанни
