Реакция Селюка на предложение запретить легионеров в Кубке России

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил идею запретить командам использовать легионеров в матчах FONBET Кубке России.
- Соответствующее предложение поступило от руководства ассоциации спортивных комментаторов.
- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал его интересным и пообещал проработать инициативу.
«С юридической точки зрения такая идея невозможна. Ведь иностранцы могут написать в УЕФА или ФИФА, что они не имеют права играть в каком-то турнире.
Получится, что это дискриминация по национальному признаку. Не думаю, что наши спортивные власти пойдут на такое, потому что это предложение является глупостью», – сказал Селюк.
Источник: Metaratings