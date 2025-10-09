Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Селюка на предложение запретить легионеров в Кубке России

Реакция Селюка на предложение запретить легионеров в Кубке России

Сегодня, 21:47

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил идею запретить командам использовать легионеров в матчах FONBET Кубке России.

  • Соответствующее предложение поступило от руководства ассоциации спортивных комментаторов.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал его интересным и пообещал проработать инициативу.

«С юридической точки зрения такая идея невозможна. Ведь иностранцы могут написать в УЕФА или ФИФА, что они не имеют права играть в каком-то турнире.

Получится, что это дискриминация по национальному признаку. Не думаю, что наши спортивные власти пойдут на такое, потому что это предложение является глупостью», – сказал Селюк.

Источник: Metaratings
Россия. Кубок Селюк Дмитрий
