Реакция Селюка на предложение запретить легионеров в Кубке России

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил идею запретить командам использовать легионеров в матчах FONBET Кубке России.

Соответствующее предложение поступило от руководства ассоциации спортивных комментаторов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал его интересным и пообещал проработать инициативу.

«С юридической точки зрения такая идея невозможна. Ведь иностранцы могут написать в УЕФА или ФИФА, что они не имеют права играть в каком-то турнире.

Получится, что это дискриминация по национальному признаку. Не думаю, что наши спортивные власти пойдут на такое, потому что это предложение является глупостью», – сказал Селюк.