Колосков определил, кто страдает из-за совмещения Карпина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал совмещение постов Валерием Карпиным.

Тренер работает в сборной России и в «Динамо».

Москвичи идут на 8-м месте РПЛ.

Россия 10 октября примет Иран, 14 октября – Боливию.

«Моя позиция такая: пока у нас нет официальных соревнований, вреда для сборной в совмещении я не вижу. А вот «Динамо» страдает. Судите сами: бело-голубые на две недели остаются без главного тренера. И это в тот в период, когда идет перестройка команды!

Нужно подумать и о самом Карпине. Нагрузка же колоссальная! Когда он работал в «Ростове», вообще была каторга: вся эта логистика – автобусы, поезда, перелеты... Беда. Сейчас стало полегче, но все равно голова занята сразу и сборной, и клубом. Думаю, рано или поздно ему придется определяться: или там, или там», – сказал Колосков.