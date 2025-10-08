Введите ваш ник на сайте
  4 клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES – «Спартака» нет в списке

4 клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES – «Спартака» нет в списке

Сегодня, 18:55
4

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный рейтинг футбольных клубов по суммарной стоимости игроков.

Первое место занял «Челси», чей состав оценивается в 1,807 млрд евро. В тройку также попали «Реал» (1,684 млрд) и «Манчестер Сити» (1,485 млрд).

В топ-100 есть четыре клуба из России. Среди них не оказалось «Спартака» и действующего чемпиона «Краснодара».

  • 63. «Зенит» (225 млн евро);
  • 80. ЦСКА (169 млн евро);
  • 98. «Локомотив» (136 млн евро);
  • 99. «Динамо» (134 млн евро).

Еще по теме:
Мощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»
«Зенит» пытается отсудить крупную сумму у обанкротившихся «Химок» 2
Глушенков проигнорировал вопрос о соперничестве с Ямалем 2
Источник: CIES Footbal Observatory
Россия. Премьер-лига Рейтинг Зенит ЦСКА Локомотив Динамо
WILDLING_HRUNDEL
1759940661
Каким боком может быть здесь этот недоклуб Спартак и также рекордсмен по договорным матчам!!
Ответить
Галина Бронемясова
1759941046
стыд! позор!! тарасофка!!! 100 лямов потратили - и в итоге последние по москве! ещё раз стыд! ПОЗОР!!! дезеувы!
Ответить
Спартач80
1759942449
Опять Зенит на панели..... Очень стыдно, за Зенит...
Ответить
Боцман59rus
1759942561
_ СМ 141млн Видимо у " звезд" Батраковых с Кисляками по тридцатке посчитали
Ответить
18+
  • Читайте нас: 