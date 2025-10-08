4 клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES – «Спартака» нет в списке

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал обновленный рейтинг футбольных клубов по суммарной стоимости игроков.

Первое место занял «Челси», чей состав оценивается в 1,807 млрд евро. В тройку также попали «Реал» (1,684 млрд) и «Манчестер Сити» (1,485 млрд).

В топ-100 есть четыре клуба из России. Среди них не оказалось «Спартака» и действующего чемпиона «Краснодара».