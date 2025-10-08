Корнеев назвал особенность «Спартака» при Станковиче

Бывший полузащитник сборной России Игорь Корнеев высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Со Станковичем никогда не знаешь, кто будет играть, по какой схеме, кто на какой позиции. Мы видим, что брали опытных футболистов – Джику и Ву. Но и они не делают разницу. Из‑под них забивают, от них убегают. Усиления не произошло», – сказал Корнеев.