Сафонов рассказал о первом дне в сборной России

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной России.

«Снова в расположении сборной! Рад вернуться в наш коллектив – классная атмосфера, матчи, общение, всe как всегда.

В этот раз летел через Белград. Всe прошло быстро и легко: вылетел в 17:00 и уже в два ночи был в Шереметьево. Единственный минус – короткий сон перед утренней тренировкой. Однако положительные эмоции от встречи с ребятами всe компенсировали.

Сегодня поучаствовал в съeмках челленджей, где мне бил пенальти Exile и даже засветился на стриме у Стаи, показал тренировочную базу. Классный новый опыт!

После съeмок у нас была вечерняя тренировка вратарей. Работали тактически, готовимся к матчам с Ираном и Боливией. Сейчас время немного отдохнуть и наконец-то выспаться», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.