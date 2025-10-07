В ФИФА подтвердили, что находятся под контролем США

Матч-директор ФИФА Алишер Никимбаев не скрывает, что организация несамостоятельна в принятии решений.

На прошлой неделе ФИФА не стала отстранять Израиль от международных турниров.

В то же время ФИФА отстранила Россию в 2022 году.

В 2026 году ЧМ пройдет в США, Мексике и Канаде.

«Возможно, УЕФА хочет исключить Израиль из официальных турниров, но всe упирается в позицию ФИФА. Позиция ФИФА сегодня зависит от США. Все знают, что США – главный и по сути единственный союзник Израиля. Больше сторонников у Израиля не осталось. Он перешeл все границы.

Неприятно, что всe так происходит. Политики контролируют футбол. Мы уже привыкли к этому. Инфантино старается дружить с Трампом, поэтому ФИФА ориентируется на позицию США», – сказал Никимбаев.