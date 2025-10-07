Введите ваш ник на сайте
В ФИФА подтвердили, что находятся под контролем США

Сегодня, 09:22
6

Матч-директор ФИФА Алишер Никимбаев не скрывает, что организация несамостоятельна в принятии решений.

  • На прошлой неделе ФИФА не стала отстранять Израиль от международных турниров.
  • В то же время ФИФА отстранила Россию в 2022 году.
  • В 2026 году ЧМ пройдет в США, Мексике и Канаде.

«Возможно, УЕФА хочет исключить Израиль из официальных турниров, но всe упирается в позицию ФИФА. Позиция ФИФА сегодня зависит от США. Все знают, что США – главный и по сути единственный союзник Израиля. Больше сторонников у Израиля не осталось. Он перешeл все границы.

Неприятно, что всe так происходит. Политики контролируют футбол. Мы уже привыкли к этому. Инфантино старается дружить с Трампом, поэтому ФИФА ориентируется на позицию США», – сказал Никимбаев.

Галина Бронемясова
1759818813
до увольнения из фифы 3..2..1)
Ответить
Semenycch
1759819126
Независимая спортивная организация?
Ответить
Cleaner
1759821858
Инфантино не может дружить с Трампом. Инфантино холоп, негоже Барину с холопами дружить. Барин холопом управляет, а чуть что не так, то и высечет!
Ответить
FFR
1759822181
Да мы и так догадываемся, кто является big boss.
Ответить
cska1948
1759828064
Не удивлюсь, если после этих слов Никимбаев лишится своей должности в ФИФА.
Ответить
neveldomha
1759829587
По сути картавые сами нарываются на проблемы, продолжая участвовать в международных соревнованиях. Никто не сможет сегодня на сто процентов дать гарантию безопасности игрокам и тренерскому штабу израиля. Поэтому, Фифе надо очень и очень хорошенько подумать, стоит ли допускать картавых на международные турниры. Мир кипит от негодования к картавой нации.
Ответить
