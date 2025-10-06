Введите ваш ник на сайте
«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном

Сегодня, 10:23
13

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался об обвинениях в расизме в адрес капитана команды Эдуарда Сперцяна.

«У нас интернациональный коллектив – в команде играют футболисты из разных стран, с разным вероисповеданием и говорят на разных языках. Проявление расизма в таком окружении просто невозможно.

Эдуард в клубе почти 15 лет, начиная ещe с академии, и я очень хорошо знаю его как человека. Именно поэтому Эдуард был выбран капитаном в молодом возрасте – он умеет объединять абсолютно разных людей и создавать атмосферу взаимного уважения. Мы уверены в нeм – и как в капитане, и как в человеке», – сказал Хашиг.

  • После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве.
  • Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард
ilich55
1759736503
Песнопения с дифирамбами набирают обороты. Окно Овертона в действии. К концу недели наградной лист на Эдо будет состряпан.
SLADE2019
1759736747
Единственное в чем можно Сперцяна упрекнуть, так за то, что упал от удара, от которого можно было устоять на ногах. Но, с другой стороны, такие моменты давно уже стали обычными в футболе. "Финт" удался, противника удалили. Еще и довели до слез (как говорят). А Хашиг - мужик с большой буквы. Он не стал заступаться за расиста. Более того, нашел бы слова, чтобы Эдуард принес извинения.
BarStep
1759740950
Во всех матчах (по крайней мере с топ командами) - Сперцян является первым провокатором и главным по накручиванию негатива и нервозности. Причем как по отношению к игрокам соперника, так и в отношении гл. судьи. Не понимал и не понимаю некой лояльности этих судей, но ему не то что КК, но даже ЖК ни разу не показали, всё сходило с рук. Думалось, доиграется парень, кто-нибудь сунет в репу. Доигрался, сунули. Даже по по-другому, судьи и его окружение доиграли. Что-то мне подсказывает, что у Ахмата есть доказательства. В любом случае увидим кто обосранец больше. А и да, мужчины от таких ударов не падают, но это другая история
Главные новости
Названы сроки возвращения Акинфеева
12:13
Фото«Динамо» объявило о новом назначении в руководстве
12:07
«Спартаку» предложили вернуть Федуна
11:35
6
Названа дата возможной отставки Станковича
11:14
5
ЦСКА оценил работу судьи Чистякова в матче со «Спартаком»
11:00
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»
10:34
5
Кисляк оценил стойкость «Спартака»
10:05
3
Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА
09:50
3
Агкацев высказался об обвинениях в адрес Сперцяна
09:25
6
«Оренбург» определился со сроками назначения нового тренера
12:23
Колосков объяснил, почему «Спартаку» нужно оставить Станковича
11:49
1
В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева
11:43
Ерохин – о пенальти в ворота «Зенита»: «Сложно понять, как в итоге арбитры принимают решения»
10:52
1
Экс-судья РПЛ оценил решение о пенальти в ворота «Спартака»
10:34
4
Кисляк оценил стойкость «Спартака»
10:05
3
Абаскаль высказался о поражении «Спартака» от ЦСКА
09:50
3
Агкацев высказался об обвинениях в адрес Сперцяна
09:25
6
Экс-судья ФИФА высказался о пенальти в матче ЦСКА – «Спартак»
08:58
21
Круговой назвал победу над «Спартаком» заявкой ЦСКА на чемпионство
08:46
2
«Я так решил, и че?»: Талалаев – о выборе состава на «Динамо Мх»
01:02
5
Мостовой отреагировал на громкую отставку в «Спартаке»
00:35
3
Победивший рак экс-спартаковец вызвался возглавить «Оренбург»: «Всегда готов»
00:33
3
«Инфантино – шавка»: Ловчев объяснил, почему ФИФА не отстраняет Израиль
00:21
5
Динамовец Лунев – о старте сезона: «Все идет не так, много ошибок»
00:09
2
Стало известно, кто и когда заменит Станковича в «Спартаке»
Вчера, 23:53
8
«Спартак» прокомментировал проигрыш в дерби с ЦСКА
Вчера, 23:03
4
Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от ЦСКА
Вчера, 22:49
13
2 из 3 голов в дерби «Спартак» пропустил по вине 21-миллионного новичка
Вчера, 22:38
28
«Со Станковичем надо прощаться»: Рабинер отреагировал на провал «Спартака» в дерби
Вчера, 22:23
21
Челестини сделал комплимент «Спартаку» после победы над ним
Вчера, 22:07
1
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от ЦСКА
Вчера, 21:50
4
Круговой после победы над «Спартаком» описал соперника двумя словами
Вчера, 21:32
7
Радимов прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 21:20
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:59
РПЛ. «Балтика» в день рождения Талалаева победила «Динамо Мх» (2:0) и обогнала «Спартак»
Вчера, 20:59
14
В «Спартаке» заявили, что пенальти в его ворота был назначен ошибочно
Вчера, 20:43
17
Все новости
  • Читайте нас: 