«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался об обвинениях в расизме в адрес капитана команды Эдуарда Сперцяна.

«У нас интернациональный коллектив – в команде играют футболисты из разных стран, с разным вероисповеданием и говорят на разных языках. Проявление расизма в таком окружении просто невозможно.

Эдуард в клубе почти 15 лет, начиная ещe с академии, и я очень хорошо знаю его как человека. Именно поэтому Эдуард был выбран капитаном в молодом возрасте – он умеет объединять абсолютно разных людей и создавать атмосферу взаимного уважения. Мы уверены в нeм – и как в капитане, и как в человеке», – сказал Хашиг.