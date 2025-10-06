«Краснодар» прокомментировал ситуацию со Сперцяном

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался об обвинениях в расизме в адрес капитана команды Эдуарда Сперцяна.
«У нас интернациональный коллектив – в команде играют футболисты из разных стран, с разным вероисповеданием и говорят на разных языках. Проявление расизма в таком окружении просто невозможно.
Эдуард в клубе почти 15 лет, начиная ещe с академии, и я очень хорошо знаю его как человека. Именно поэтому Эдуард был выбран капитаном в молодом возрасте – он умеет объединять абсолютно разных людей и создавать атмосферу взаимного уважения. Мы уверены в нeм – и как в капитане, и как в человеке», – сказал Хашиг.
- После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве.
- Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.
Источник: «Чемпионат»