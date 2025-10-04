«Локомотив» в гостевом матче обыграл «Динамо» в рамках 11 тура РПЛ, итоговый счет 5:3.
Пруцев открыл счет на 1-й минуте.
Сергеев отличился на 23-й.
Через четыре минуты забил Бителло.
Батраков реализовал пенальти в конце первого тайма.
Батраков прекрасно исполнил угловой, Комличенко забил.
Воробьев убежал от защитников и вышел один на один с Луневым.
Осипенко на 85-й забил с пенальти.
Руденко забил пятый гол в ворота «Динамо» на 90+5.
С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!
Источник: «Бомбардир»