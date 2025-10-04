«Локомотив» в гостевом матче обыграл «Динамо» в рамках 11 тура РПЛ, итоговый счет 5:3.

Пруцев открыл счет на 1-й минуте.

Сергеев отличился на 23-й.

Через четыре минуты забил Бителло.

Батраков реализовал пенальти в конце первого тайма.

Батраков прекрасно исполнил угловой, Комличенко забил.

Воробьев убежал от защитников и вышел один на один с Луневым.

Осипенко на 85-й забил с пенальти.

Руденко забил пятый гол в ворота «Динамо» на 90+5.

