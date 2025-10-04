Стали известны стартовые составы на матч 11 тура чемпионата России в котором сыграют «Динамо» и «Локомотив». Игра состоится 4 октября, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лунев, Касерес, Осипенко, Зайнутдинов, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Маухуб, Сергеев.
Главный тренер: Валерий Карпин
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Погостнов, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Воробьев.
Главный тренер: Михаил Галактионов
Источник: «Бомбардир»