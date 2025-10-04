Стали известны стартовые составы на матч 11 тура чемпионата России в котором сыграют «Динамо» и «Локомотив». Игра состоится 4 октября, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Касерес, Осипенко, Зайнутдинов, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Маухуб, Сергеев.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Погостнов, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

