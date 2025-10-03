Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить Лигу чемпионов: подробности

Отношения организаторов Суперлиги [компания A22] с УЕФА серьезно улучшились в последнее время.
С начала года стороны провели минимум семь встреч для секретных переговоров об улучшении формата Лиги чемпионов.
Организаторы Суперлиги предложили два фундаментальных изменения:
- показывать матчи на глобальной бесплатной платформе;
- делить клубы на две группы по 18 команд в зависимости от рейтинга на первом этапе ЛЧ: более сильные – в одной группе, более слабые – в другой.
В случае с трансляциями предлагается зарабатывать на рекламе и платных подписках.
Что касается разделения клубов, то авторы идеи считают, что это позволит поднять общий уровень матчей на первом этапе благодаря топ-противостояниям в первой группе, а также повысит шансы на победу в турнире команд из второй группы.
Запуск нового формата предлагается сделать уже в 2027 году.
