Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить Лигу чемпионов: подробности

Отношения организаторов Суперлиги [компания A22] с УЕФА серьезно улучшились в последнее время.

С начала года стороны провели минимум семь встреч для секретных переговоров об улучшении формата Лиги чемпионов.

Организаторы Суперлиги предложили два фундаментальных изменения:

показывать матчи на глобальной бесплатной платформе;

делить клубы на две группы по 18 команд в зависимости от рейтинга на первом этапе ЛЧ: более сильные – в одной группе, более слабые – в другой.

В случае с трансляциями предлагается зарабатывать на рекламе и платных подписках.

Что касается разделения клубов, то авторы идеи считают, что это позволит поднять общий уровень матчей на первом этапе благодаря топ-противостояниям в первой группе, а также повысит шансы на победу в турнире команд из второй группы.

Запуск нового формата предлагается сделать уже в 2027 году.