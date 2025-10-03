Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить Лигу чемпионов: подробности

Организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить Лигу чемпионов: подробности

Вчера, 23:23
5

Отношения организаторов Суперлиги [компания A22] с УЕФА серьезно улучшились в последнее время.

С начала года стороны провели минимум семь встреч для секретных переговоров об улучшении формата Лиги чемпионов.

Организаторы Суперлиги предложили два фундаментальных изменения:

  • показывать матчи на глобальной бесплатной платформе;
  • делить клубы на две группы по 18 команд в зависимости от рейтинга на первом этапе ЛЧ: более сильные – в одной группе, более слабые – в другой.

В случае с трансляциями предлагается зарабатывать на рекламе и платных подписках.

Что касается разделения клубов, то авторы идеи считают, что это позволит поднять общий уровень матчей на первом этапе благодаря топ-противостояниям в первой группе, а также повысит шансы на победу в турнире команд из второй группы.

Запуск нового формата предлагается сделать уже в 2027 году.

Источник: Mundo Deportivo
Лига чемпионов Суперлига
FCSpartakM
1759525640
что за дичь? более сильные выходят потом на более слабые?
Ответить
Artemka444
1759547624
Бред такой
Ответить
темирхан
1759584589
полная чушь! сейчас формат просто СУПЕР! Групповой раунд это уже прошлое и если сделать опять группы, то это будет полный отстой и не интересно.
Ответить
