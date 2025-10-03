Павлюченко пятью словами описал дерби ЦСКА – «Спартак»

Роман Павлюченко высказался о важности матча 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Дерби «Спартак» – ЦСКА остается принципиальнее, отношение болельщиков этих клубов – это вражда, она была и будет. Самый главный матч в нашей стране – это, конечно, ЦСКА – «Спартак», – заявил Павлюченко.