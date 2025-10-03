Павлюченко пятью словами описал дерби ЦСКА – «Спартак»

Роман Павлюченко высказался о важности матча 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
«Дерби «Спартак» – ЦСКА остается принципиальнее, отношение болельщиков этих клубов – это вражда, она была и будет. Самый главный матч в нашей стране – это, конечно, ЦСКА – «Спартак», – заявил Павлюченко.
- ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 5 октября, в 16:30 мск.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ с 18 очками в 10 турах.
- Они отстают от лидирующих в чемпионате армейцев лишь на 3 балла.
Источник: «Спорт день за днем»