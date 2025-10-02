Названы сроки возвращения Пиняева в состав «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не исключил, что вингер Сергей Пиняев сможет принять участие в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».

– Какова вероятность, что к дерби с «Динамо» вернется Пиняев?

– Сергей начал тренироваться в общей группе, и есть большая вероятность, что он будет в заявке. Посмотрим, как он проведeт ближайшие несколько дней. Надеемся, что все свои проблемы со здоровьем он, благодаря медицинскому штабу, решил, и рассчитываем на него. На 90 минут он пока не готов, это объективная ситуация. Но потихоньку он будет набирать форму.