Кубок России. «Крылья Советов» победили «Сочи» Осинькина в серии пенальти, сочинцы вылетели

«Крылья Советов» в 5-м туре группового этапа FONBET Кубка России победили дома «Сочи». Для выявления сильнейшего потребовалась серия пенальти.

В основное время матча было шесть голов. Отличились три футболиста со спартаковским опытом: Никита Чернов, Михаил Игнатов и Антон Зиньковский.

«Крылья Советов» гарантировали себе место в плей-офф. «Сочи» досрочно вылетел из турнира.