Кубок России. «Крылья Советов» победили «Сочи» Осинькина в серии пенальти, сочинцы вылетели

«Крылья Советов» в 5-м туре группового этапа FONBET Кубка России победили дома «Сочи». Для выявления сильнейшего потребовалась серия пенальти.
В основное время матча было шесть голов. Отличились три футболиста со спартаковским опытом: Никита Чернов, Михаил Игнатов и Антон Зиньковский.
«Крылья Советов» гарантировали себе место в плей-офф. «Сочи» досрочно вылетел из турнира.
Россия. Кубок. Группа B. 5 тур
Крылья Советов - Сочи - 3:3 (1:1, 2:2, по пенальти 5:4)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Игнатов, 35; 1:1 - Р. Евгеньев, 40; 2:1 - Н. Аберден, 45 (в свои ворота); 2:2 - М. Крамарич, 70 (с пенальти); 3:2 - Н. Чернов, 82; 3:3 - А. Зиньковский, 87.
Источник: «Бомбардир»