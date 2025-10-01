Реакция Вальверде на новость о конфликте в «Реале» с его участием

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде отрицает наличие конфликта с тренерским штабом.

Сообщалось, что уругваец отказался играть справа в обороне в матче ЛЧ с «Кайратом» (5:0).

Из-за этого он всю игру провел на скамейке запасных.

Ранее Вальверде публично говорил, что не любит играть на позиции крайнего защитника.

У «Реала» травмированы оба правых фулбека – Дани Карвахаль и Трент Александер-Арнольд.

«Я прочитал несколько новостей, которые ранят меня. Я знаю, что у меня были плохие матчи, осознаю это. Я ничего не скрываю и говорю об этом открыто. Мне действительно грустно.

Вы можете говорить обо мне многое, но ни при каких обстоятельствах не можете сказать, что я отказываюсь играть. Я отдал этому клубу все и даже больше. Я играл, несмотря на переломы и травмы, и никогда не жаловался и не просил паузу.

У меня хорошие отношения с тренером, что позволяет мне уверенно говорить ему, какая позиция на поле мне нравится больше всего, но я всегда, всегда даю ему понять, что готов играть где угодно, на любом выезде и в любом матче.

Я отдал свою душу этому клубу и буду продолжать это делать, даже если иногда этого недостаточно или я играю не так, как хотелось бы. Клянусь своей гордостью, что никогда не сдамся и буду бороться до конца, играя где угодно», – написал Вальверде в соцсетях.