Салиба из «Арсенала» объяснил, почему отказался переходить в «Реал»

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба прокомментировал свое решение продлить контракт с лондонским клубом.

Новое соглашение рассчитано до 2030 года.

Предыдущий договор истекал 30 июня 2027-го.

Этим хотел воспользоваться «Реал», купив француза по сниженной цене или подписав свободным агентом через два года.

«Почему я не отправился в Мадрид по примеру Трента? Он выиграл трофеи с «Ливерпулем». Я же не выиграл ничего, кроме Суперкубка Англии.

Я ничего не сделал для клуба и не могу думать об уходе. Хочу остаться и выиграть много трофеев.

Я люблю этот клуб и не могу уйти, ничем не отплатив ему. Так что остаться здесь было моим приоритетом», – сказал Салиба.