Куртуа опубликовал фото с футболистом «Кайрата» – на него подписалось больше 100 тысяч

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа выложил пост в соцсетях после победы над «Кайратом».
Мадридская команда выиграла в Казахстане со счетом 5:0.
Куртуа опубликовал фото с 18-летним голкипером Шерханом Калмурзой – на футболиста подписалось больше 100 тысяч человек.
- Калмурза вышел в стартовом составе «Кайрата» вместо Темирлана Анарбекова, который получил серьeзную травму – перелом челюсти. Его вынесли на носилках с поля после столкновения в матче с «Актобе». 25 сентября стало известно, что Анарбекова выписали из больницы и он готовится к постепенному возвращению в тренировочный процесс.
- Калмурза провел 2 матча в Лиге чемпионов, в которых пропустил 9 голов.
Источник: «Бомбардир»