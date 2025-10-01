Куртуа опубликовал фото с футболистом «Кайрата» – на него подписалось больше 100 тысяч

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа выложил пост в соцсетях после победы над «Кайратом».

Мадридская команда выиграла в Казахстане со счетом 5:0.

Куртуа опубликовал фото с 18-летним голкипером Шерханом Калмурзой – на футболиста подписалось больше 100 тысяч человек.