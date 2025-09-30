Стали известны стартовые составы на матч 4 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Рубин» и «Зенит». Игра состоится 30 сентября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Нигматуллин, Безруков, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Рожков, Апшацев, Иванов, Йочич, Шабанхаджай, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Зенит»: Латышонок, Вега, Горшков, Дркушич, А. Адамов, Эракович, Михайлов, Мостовой, Ерохин, Гонду, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

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