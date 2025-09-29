Ловчев похвалил «Локомотив»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев признался в симпатии к «Локомотиву».

«Мне очень нравится, что у «Локомотива» большая часть стартового состава состоит из российских футболистов. Это воспитанники нашего футбола.

Они показывают, что не нужно покупать за 30–35 миллионов кого‑то, когда есть свои ребята. Раскрывайте их!

Михаил Галактионов умеет работать с молодыми футболистами, – сказал Ловчев.