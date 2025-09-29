Ташуев – об интересе «Факела»: «Я есть в шорт-листах иностранных сборных»

Российский тренер Сергей Ташуев дал понять, что вариант с его назначением рассматривает не только «Факел».

«Я всегда говорю, что подумаю над предложением, если оно поступит. Это правда, что есть намерения поработать за рубежом. Знаю, что я есть в шорт-листах иностранных сборных, но и от предложений из России не отказываюсь.

С руководством «Факела» у меня отличные отношения, в ФНЛ я тоже работал, так что готов рассмотреть предложение», – сказал Ташуев.