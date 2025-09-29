Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Ташуев – об интересе «Факела»: «Я есть в шорт-листах иностранных сборных»

Ташуев – об интересе «Факела»: «Я есть в шорт-листах иностранных сборных»

Сегодня, 18:06
3

Российский тренер Сергей Ташуев дал понять, что вариант с его назначением рассматривает не только «Факел».

«Я всегда говорю, что подумаю над предложением, если оно поступит. Это правда, что есть намерения поработать за рубежом. Знаю, что я есть в шорт-листах иностранных сборных, но и от предложений из России не отказываюсь.

С руководством «Факела» у меня отличные отношения, в ФНЛ я тоже работал, так что готов рассмотреть предложение», – сказал Ташуев.

  • «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
  • Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.
  • Сегодня воронежцы уволили Игоря Шалимова.
  • Ташуев может возглавить «Факел» во 2-й раз после периода работы с 2023 по 2024 год.

Источник: Sport24
Россия. PARI Первая лига Факел Ташуев Сергей
Интерес
1759158974
Мрак.
Ответить
...уефан
1759159463
...вах-х-х!!! Убил гад...
Ответить
Цугундeр
1759160215
"Я иметь дипломатик паспорт.."(с) Пол-Серёжи какой-то стал. Только ще́ки надувает. А жаль.(
Ответить
