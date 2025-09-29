Ташуев – об интересе «Факела»: «Я есть в шорт-листах иностранных сборных»

Российский тренер Сергей Ташуев дал понять, что вариант с его назначением рассматривает не только «Факел».
«Я всегда говорю, что подумаю над предложением, если оно поступит. Это правда, что есть намерения поработать за рубежом. Знаю, что я есть в шорт-листах иностранных сборных, но и от предложений из России не отказываюсь.
С руководством «Факела» у меня отличные отношения, в ФНЛ я тоже работал, так что готов рассмотреть предложение», – сказал Ташуев.
- «Факел» занимает 3-е место в PARI Первой лиге с 24 очками в 12 турах.
- Команда стартовала с 6 побед подряд, но затем выиграла только 1 из 6 матчей.
- Сегодня воронежцы уволили Игоря Шалимова.
- Ташуев может возглавить «Факел» во 2-й раз после периода работы с 2023 по 2024 год.
Источник: Sport24