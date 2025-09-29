Шалимова могут уволить из «Факела»

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов может быть уволен со своего поста в ближайшее время.

Существует вероятность, что это произойдет до домашнего матча 13-го тура Первой лиги с ульяновской «Волгой» 4 октября. В случае потери очков в этой встрече Шалимов точно покинет свой пост.

Руководство «Факела» недовольно работой главного тренера. В последних шести матчах воронежцы набрали шесть очков, а в последней игре не смогли обыграть дома «Чайку» (0:0), занимавшую до игры 18-е место в таблице.