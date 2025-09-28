Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Арсенал» победил «Ньюкасл», уступая в счете до 84-й минуты

АПЛ. «Арсенал» победил «Ньюкасл», уступая в счете до 84-й минуты

Сегодня, 20:34

«Ньюкасл» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 1:2 в матче 6-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет на 34-й минуте благодаря голу Ника Вольтемаде. Лондонцы отыгрались на 84-й усилиями Микеля Мерино. Победный гол «Арсенал» забил Габриэль на 96-й минуте.

Лондонцы занимают 2-е место в АПЛ с 13 очками после 6 туров. Команда отстает на 2 очка от лидирующего «Ливерпуля». «Ньюкасл» идет 15-м с 6 баллами в активе.

Англия. Премьер-лига. 6 тур

Ньюкасл – Арсенал – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Вольтемаде, 34; 1:1 – Мерино, 84; 1:2 – Габриэль, 90+6.

Таблица турнира

Календарь турнира

Еще по теме:
«Арсенал» договорился с французским защитником
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Ньюкасл
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Станкович смотрит матч с «Пари НН» на балконе и с айкосом
20:44
АПЛ. «Арсенал» победил «Ньюкасл», уступая в счете до 84-й минуты
20:34
ВидеоУгальде забил гол за «Спартак» в третьем матче подряд
20:03
2
Талалаев назвал 2 клуба, которые показывают лучший футбол в России
19:32
1
РПЛ. «Сочи» прервал серию поражений в матче с махачкалинским «Динамо»
18:51
2
Талалаев обратил внимание на пенальти и удаления в матчах ЦСКА
17:46
22
Челестини высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ
17:34
6
Талалаев оценил качество игры ЦСКА в матче с «Балтикой»
17:26
12
В «МЮ» определились с будущим Аморима
16:49
4
РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Балтики» на 95-й минуте
16:30
76
Все новости
Все новости
В «МЮ» определились с будущим Аморима
16:49
4
Экс-тренер сборной Англии может возглавить «Манчестер Юнайтед»
14:40
Холанд побил рекорд АПЛ
13:26
1
Аморим прокомментировал поражение «МЮ» от «Брентфорда»
Вчера, 19:48
1
АПЛ. «Кристал Пэлас» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне
Вчера, 19:07
2
АПЛ. «Челси» в меньшинстве проиграл «Брайтону», Уэлбек оформил дубль
Вчера, 19:03
1
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», Холанд оформил дубль, у Эстеве два автогола
Вчера, 18:56
ФотоЭкс-игрок «Динамо» возглавил лондонский клуб
Вчера, 17:26
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Брентфорду»
Вчера, 16:30
8
Бывший игрок «Динамо» возглавит «Вест Хэм»
Вчера, 15:25
2 тренера претендуют на пост в «Вест Хэме» – оба были в РПЛ
Вчера, 13:38
1
Фердинанд назвал самого совершенного форварда в истории АПЛ
Вчера, 12:59
1
Лондонский клуб АПЛ уволил главного тренера
Вчера, 12:44
8
10 главных «ограблений» в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo
Вчера, 12:00
3
В АПЛ появился еще один претендент на Кейна
Вчера, 09:11
3
«Челси» и «МЮ» поборются за форварда «Ювентуса»
26 сентября
1
«Манчестер Юнайтед» готов летом бесплатно отпустить трех игроков
25 сентября
Погребняк объяснил, зачем в августе летал в Англию
25 сентября
Фото«Ливерпуль» подписал контракт с рекордсменом клуба
25 сентября
Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление
25 сентября
«Арсенал» договорился с французским защитником
25 сентября
«МЮ» договорился о трансфере игрока юношеской сборной Колумбии
25 сентября
Руни ответил, благодаря кому он не спился в 17 лет
24 сентября
«Тоттенхэм» задумал вернуть Кейна домой
24 сентября
«МЮ» поборется с «Челси» за вратаря «Милана»
24 сентября
1
Гвардиола ответил на претензии к скучной игре «Манчестер Сити»
24 сентября
1
Вингер «Арсенала» выбыл на 2 месяца из-за травмы
24 сентября
Только два футболиста попадали в топ-10 «Золотого мяча», не играя в Лиге чемпионов
24 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 