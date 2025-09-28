АПЛ. «Арсенал» победил «Ньюкасл», уступая в счете до 84-й минуты

«Ньюкасл» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 1:2 в матче 6-го тура чемпионата Англии.
Хозяева открыли счет на 34-й минуте благодаря голу Ника Вольтемаде. Лондонцы отыгрались на 84-й усилиями Микеля Мерино. Победный гол «Арсенал» забил Габриэль на 96-й минуте.
Лондонцы занимают 2-е место в АПЛ с 13 очками после 6 туров. Команда отстает на 2 очка от лидирующего «Ливерпуля». «Ньюкасл» идет 15-м с 6 баллами в активе.
Англия. Премьер-лига. 6 тур
Голы: 1:0 – Вольтемаде, 34; 1:1 – Мерино, 84; 1:2 – Габриэль, 90+6.
Источник: «Бомбардир»