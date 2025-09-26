Бывший игрок ЦСКА ударил по щеке партнера по команде

Защитник «Сакарьяспора» Джанер Эркин ударил по щеке одноклубника в ходе гостевого матча 7-го тура Первой лиги Турции с «Пендикспором» (1:4). Пострадавшим оказался хавбек Бурак Алтыпармак.
Судья за это предъявил Эркину красную карточку на 76-й минуте. Сообщается, что после удаления экс-игрок ЦСКА назвал арбитра сумасшедшим, переоделся и уехал со стадиона до конца матча.
Эркин выступал за красно-синих в 2007–2009 годах, провел 49 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
- Для 36-летнего футболиста это уже второе удаление в 5 матчах в этом сезоне.
- В Первой лиге Турции выступает также «Серик Спор», который возглавляет российский тренер Сергей Юран.
Источник: Спортс''