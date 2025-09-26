«Челси» и «МЮ» поборются за форварда «Ювентуса»

«Ювентус» рассчитывает продать зимой нападающего Душана Влаховича. Срок контракта серба с туринцами истекает следующим летом, и «бьянконери» рассчитывают получить хотя бы небольшую сумму от продажи форварда. Также «Ювентус» надеется сэкономить на зарплате Влаховича.
Интерес к сербу есть со стороны клубов АПЛ, в том числе «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
- Transfermarkt оценивает стоимость Влаховича в 35 миллионов евро.
- 25-летний игрок в этом сезоне провел за «Ювентус» 5 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.
Источник: La Gazzetta dello Sport