«Челси» и «МЮ» поборются за форварда «Ювентуса»

«Ювентус» рассчитывает продать зимой нападающего Душана Влаховича. Срок контракта серба с туринцами истекает следующим летом, и «бьянконери» рассчитывают получить хотя бы небольшую сумму от продажи форварда. Также «Ювентус» надеется сэкономить на зарплате Влаховича.

Интерес к сербу есть со стороны клубов АПЛ, в том числе «Челси» и «Манчестер Юнайтед».