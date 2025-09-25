Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил итоги церемонии вручения «Золотого мяча». Награда досталась Усману Дембеле.

Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.

Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

– Справедливо, на ваш взгляд, то, что выиграл Усман Дембеле?

– Я считаю, что нет.

– Нет? Почему?

– Я считаю, что Ямаль. Он полностью заслужил, потому что в таком возрасте чемпион Европы и тот уровень игры, который он демонстрирует, очень высок.

И самое главное, есть, я не знаю, как это, я прочитал, вроде независимая международная какая-то фирма – агентство, которое подсчитывает аргументы: все за и против.

И вот по этим аргументам Ямаль – первый, а на втором месте – Мбаппе.