Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле

Сегодня, 18:36
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил итоги церемонии вручения «Золотого мяча». Награда досталась Усману Дембеле.

  • Француз стал победителем голосования, опередив вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
  • В сезоне-2024/25 Дембеле выиграл с «ПСЖ» все трофеи, кроме клубного ЧМ.
  • Личная статистика Усмана: 53 матча, 35 голов, 16 ассистов.

– Справедливо, на ваш взгляд, то, что выиграл Усман Дембеле?

– Я считаю, что нет.

– Нет? Почему?

– Я считаю, что Ямаль. Он полностью заслужил, потому что в таком возрасте чемпион Европы и тот уровень игры, который он демонстрирует, очень высок.

И самое главное, есть, я не знаю, как это, я прочитал, вроде независимая международная какая-то фирма – агентство, которое подсчитывает аргументы: все за и против.

И вот по этим аргументам Ямаль – первый, а на втором месте – Мбаппе.

Еще по теме:
Бубнов поставил оценку «Зениту» за матч с «Краснодаром» 9
Бубнов расставил оценки игрокам «Краснодара» за матч с «Зенитом» 1
Прогноз Бубнова на «Спартак» – «Крылья Советов» 5
Источник: «Коммент.Шоу»
Франция. Лига 1 Испания. Примера Реал Барселона ПСЖ Дембеле Усман Мбаппе Килиан Ямаль Ламин Бубнов Александр
fakeid
1758815040
а, ну раз сам бубнов так считает, то ок. его бы в тот зал запустить на церемонию, чтобы он там орал.
Ответить
...уефан
1758815302
...ну, и аргумент у тебя, Александр, да ещё и запутался этот аргумент вокруг твоего языка...
Ответить
NewLife
1758815702
А что такое сказал золотой мяч Дембеле ? Бомбардир своими нелепыми заголовками продолжает смешить всех учителей русского языка во всем мире))
Ответить
subbotaspartak
1758816107
... Есть какая-то фирма... с этим не поспоришь.
Ответить
Тинез Розоп
1758816221
На данный момент Испания, далеко от Франции в политике….( вот и весь ответ, по моему)
Ответить
Марк Аврелий!
1758819391
Бубнов-это ГОЛОВА! "Переиграть" все и отдать приз Бубнову.пусть он вручает кому хочет!
Ответить
Главные новости
ФотоФИФА представила трех маскотов ЧМ-2026
19:50
Раскрыто имя второго российского тренера, предложенного «Спартаку»
19:40
3
Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе
19:07
6
Кубок России. «Амкал» вылетел от «Енисея», пропустив на 87-й минуте
18:58
1
Флик определился с заменой для Левандовского в «Барселоне»
18:48
5
Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле
18:36
6
«Спартаку» предлагали назначить экс-тренера ЦСКА вместо Станковича
18:24
5
Сычев назвал трех лучших игроков РПЛ
18:06
1
«Зенит» крупно оштрафовали за оскорбительный баннер о министре спорта
17:42
22
«Краснодар» оштрафовали за две фанатские кричалки про «Зенит»
17:17
22
ФотоСафонов посетил русскую баню в Париже
Вчера, 22:10
1
ФотоСафонов и Забарный поучаствовали в совместной фотосессии
Вчера, 19:22
11
ФотоОпубликован рейтинг российских футболистов в игре EA FC 26
Вчера, 15:18
Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч»
23 сентября
1
В «Монако» раскрыли диагноз и сроки восстановления Головина
23 сентября
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»
23 сентября
1
Главред France Football – о «Золотом мяче» Дембеле: «Конкуренции не было»
23 сентября
В сборной России объяснили ситуацию с травмами Головина
23 сентября
Реакция Месси на «Золотой мяч» Дембеле
23 сентября
Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей
23 сентября
ФотоДембеле расплакался после получения «Золотого мяча»
23 сентября
1
Только 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
23 сентября
Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча»
23 сентября
Франция повторила рекорд по числу «Золотых мячей»
23 сентября
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
23 сентября
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
22 сентября
1
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
22 сентября
13
«ПСЖ» – лучшая команда года по версии France Football
22 сентября
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
22 сентября
5
Определен обладатель трофея Яшина-2025
22 сентября
2
Энрике – лучший тренер года по версии France Football
22 сентября
«ПСЖ» пропустил от «Марселя» из-за вратарской ошибки
22 сентября
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
22 сентября
4
Сафонов пошутил о нелюбви к «ПСЖ» в Марселе
22 сентября
1
Стало известно, посетит ли Дембеле церемонию вручения «Золотого мяча» во время матча «ПСЖ»
22 сентября
Головина назвали «большим боссом» «Монако»
22 сентября
1
Стало известно, как фанаты «ПСЖ» относятся к Сафонову
22 сентября
1
