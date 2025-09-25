Чернов высказался о возвращении в «Спартак»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов объяснил уход из «Спартака» этим летом.
– Перед уходом из «Спартака» у меня не было разговора ни со Станковичем, ни со спортивным директором. Уходил, потому что хотел больше играть, а не сидеть на лавке.
– Двери обратно не закрываешь?
– Нет, всегда готов вернуться и доказывать. Еще мог бы приносить пользу клубу.
- 29-летний в августе перешел в «Крылья Советов» из «Спартака» на правах аренды до конца сезона.
- За самарский клуб Чернов провел 4 матча.
- Срок его контракта со «Спартаком» истекает летом 2026 года.
Источник: Odds.ru