Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чернов высказался о возвращении в «Спартак»

Сегодня, 10:26
2

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов объяснил уход из «Спартака» этим летом.

– Перед уходом из «Спартака» у меня не было разговора ни со Станковичем, ни со спортивным директором. Уходил, потому что хотел больше играть, а не сидеть на лавке.

– Двери обратно не закрываешь?

– Нет, всегда готов вернуться и доказывать. Еще мог бы приносить пользу клубу.

  • 29-летний в августе перешел в «Крылья Советов» из «Спартака» на правах аренды до конца сезона.
  • За самарский клуб Чернов провел 4 матча.
  • Срок его контракта со «Спартаком» истекает летом 2026 года.

Еще по теме:
Угальде высказался об отставке Станковича из «Спартака» 2
Смолов высмеял «Спартак»: «Кого он раздражать будет с седьмого места?» 13
Экс-спартаковец оформил дубль в Кубке России в течение минуты 1
Источник: Odds.ru
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Чернов Никита
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1758785707
Всё время говорит о возвращении. Видимо обижают его в Крылышках. ))
Ответить
Главные новости
ВидеоРоссийский боец UFC ударил ногой Сперцяна
11:09
В РФС объяснили задержку с решением по Кордобе
11:04
Угальде высказался об отставке Станковича из «Спартака»
10:42
2
Рахимов назвал иностранный клуб, в который мог перейти Кузяев
09:48
Генич: «У «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита»
09:03
7
Бывший игрок «Зенита» назвал самую большую ошибку Семака
08:24
11
«Динамо» готово продать легионера
07:58
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
07:51
УЕФА не отстранил Израиль по просьбе США, Кузяев подписал контракт с клубом РПЛ, новое гражданство Тикнизяна и другие новости
01:30
Генич спрогнозировал следующего обладателя «Золотого мяча»
01:15
1
Все новости
Все новости
Чернов высказался о возвращении в «Спартак»
10:26
2
Клуб РПЛ пытался купить двух боснийцев в летнее трансферное окно
10:20
Смолов оценил ситуацию в борьбе за титул после матча «Краснодар» – «Зенит»
09:37
Два бразильских клуба заинтересовались игроком «Краснодара»
09:25
Колыванов сказал, в каком возрасте российским игрокам нужно уезжать из РПЛ в Европу
09:12
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
08:41
1
Бывший игрок «Зенита» назвал самую большую ошибку Семака
08:24
11
Радимов объяснил, почему у Кузяева не получилось ярче сверкнуть в Европе
08:11
«Динамо» готово продать легионера
07:58
Червиченко – о ЧМ с 64 сборными: «Все логично»
00:24
1
Смолов назвал реальную стоимость Батракова: «23 миллиона – это булщит»
00:12
2
Кузяев объяснил, почему выбрал «Рубин»
Вчера, 23:42
2
РПЛ объявила о переносе матча 12-го тура
Вчера, 23:23
Канчельскис высказался об отказе УЕФА отстранять израильские команды
Вчера, 23:11
1
Смолов высмеял «Спартак»: «Кого он раздражать будет с седьмого места?»
Вчера, 23:00
13
Рахимов пошутил о переходе Кузяева в «Рубин»
Вчера, 22:41
1
В МИД РФ отреагировали на отказ УЕФА отстранять израильские команды
Вчера, 21:56
9
Кузяев прокомментировал трансфер в «Рубин»
Вчера, 21:18
1
«Зенит» предложил 30 миллионов за бразильского форварда
Вчера, 21:11
5
В «Пари НН» объяснили, почему могут обыграть «Спартак»
Вчера, 20:59
7
Ташуев сформулировал тренерскую особенность Черчесова
Вчера, 20:25
1
Игнашевич честно ответил, есть ли его «багаж» в нынешней «Балтике»
Вчера, 20:13
2
Возвращение Кузяева в РПЛ назвали приговором целому поколению российских футболистов
Вчера, 19:57
8
Реакция представителя Жерсона на информацию об отъезде игрока из «Зенита»
Вчера, 19:46
4
«Спартаку» предложили двух российских тренеров
Вчера, 19:13
22
ФотоСмолов попрощался со своей командой
Вчера, 18:55
1
Стало известно, почему Кузяев оказался вместо Испании в «Рубине»
Вчера, 18:34
8
Адамов дал оптимистичный прогноз на будущее «Зенита»
Вчера, 17:46
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 