Чернов высказался о возвращении в «Спартак»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов объяснил уход из «Спартака» этим летом.

– Перед уходом из «Спартака» у меня не было разговора ни со Станковичем, ни со спортивным директором. Уходил, потому что хотел больше играть, а не сидеть на лавке.

– Двери обратно не закрываешь?

– Нет, всегда готов вернуться и доказывать. Еще мог бы приносить пользу клубу.