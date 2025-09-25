Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич: «У «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита»

Генич: «У «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита»

Сегодня, 09:03
7

Комментатор Константин Генич высказался об игре 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2).

«Классно, что есть две такие структурные команды. «Краснодар» более понятен, более прагматичен и, как кажется, команда играет в силу своего потенциала и в силу своих игроков.

А у «Зенита» просто огромнейший потенциал. И вот этот матч показал нам, что этот потенциал не израсходован. Интрига жива: смотрим, наслаждаемся этой интригой в российской Премьер-лиге. Ждeм ответную игру между этими командами уже в Петербурге.

Лучшие пока свои матчи в 2025 году «Зенит» сыграл именно против «Краснодара». Вот у «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита». А «Зенит» свои лучшие игры выдаeт тогда, когда супернастраивается. Когда выиграли 4:1 дома, и когда выиграли 2:0 на выезде, одержав важнейшую победу», – сказал Генич.

  • Голы в прошедшем матче забили Максим Глушенков на 60-й минуте и Луис Энрике на 88-й.
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 19 очками после 9 матчей. «Зенит» идет 5-м с 16 баллами.

Еще по теме:
Смолов оценил ситуацию в борьбе за титул после матча «Краснодар» – «Зенит»
Реакция Радимова на игру Соболева в матче с «Краснодаром» 5
Смолов назвал лучшего игрока в матче «Краснодар» – «Зенит»
Источник: RUTUBE-шоу «Лови Генича»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Генич Константин
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1758780633
Всё равно Зенит не станет чемпионом эта игра не порказатель. Даже в этой игре Зенит не показал чемпионскую игру да и быки были слишком озадачены, как бы не проиграть Комплекса никакого нет это всё ваши комментаторские выдумки лишь что-нибудь брякнуть в своих блогах
Ответить
Кривая да нелёгкая
1758783201
Вывод проще, Зенит просто сильнее
Ответить
BarStep
1758786117
Нее, не то… Самая комплексующая команда - это Спартак М и её окружение! Секта - это нЕчто! Причем комплексуют ко всему: к прессе, к ктому кто хоть чуть намекнул, что они лузеры и что советское прошлое - это не к нынешнему Спартаку, ну а к Зениту комплекс у них особенный - со злостью, граничащей с ненавистью и с абсолютно бредовыми доводами. Примите наконец, что вы средненький клубишка и всё пройдет :)
Ответить
Главные новости
ВидеоРоссийский боец UFC ударил ногой Сперцяна
11:09
В РФС объяснили задержку с решением по Кордобе
11:04
Угальде высказался об отставке Станковича из «Спартака»
10:42
2
Рахимов назвал иностранный клуб, в который мог перейти Кузяев
09:48
Генич: «У «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита»
09:03
7
Бывший игрок «Зенита» назвал самую большую ошибку Семака
08:24
11
«Динамо» готово продать легионера
07:58
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
07:51
УЕФА не отстранил Израиль по просьбе США, Кузяев подписал контракт с клубом РПЛ, новое гражданство Тикнизяна и другие новости
01:30
Генич спрогнозировал следующего обладателя «Золотого мяча»
01:15
1
Все новости
Все новости
Чернов высказался о возвращении в «Спартак»
10:26
2
Клуб РПЛ пытался купить двух боснийцев в летнее трансферное окно
10:20
Смолов оценил ситуацию в борьбе за титул после матча «Краснодар» – «Зенит»
09:37
Два бразильских клуба заинтересовались игроком «Краснодара»
09:25
Колыванов сказал, в каком возрасте российским игрокам нужно уезжать из РПЛ в Европу
09:12
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
08:41
1
Бывший игрок «Зенита» назвал самую большую ошибку Семака
08:24
11
Радимов объяснил, почему у Кузяева не получилось ярче сверкнуть в Европе
08:11
«Динамо» готово продать легионера
07:58
Червиченко – о ЧМ с 64 сборными: «Все логично»
00:24
1
Смолов назвал реальную стоимость Батракова: «23 миллиона – это булщит»
00:12
2
Кузяев объяснил, почему выбрал «Рубин»
Вчера, 23:42
2
РПЛ объявила о переносе матча 12-го тура
Вчера, 23:23
Канчельскис высказался об отказе УЕФА отстранять израильские команды
Вчера, 23:11
1
Смолов высмеял «Спартак»: «Кого он раздражать будет с седьмого места?»
Вчера, 23:00
13
Рахимов пошутил о переходе Кузяева в «Рубин»
Вчера, 22:41
1
В МИД РФ отреагировали на отказ УЕФА отстранять израильские команды
Вчера, 21:56
9
Кузяев прокомментировал трансфер в «Рубин»
Вчера, 21:18
1
«Зенит» предложил 30 миллионов за бразильского форварда
Вчера, 21:11
5
В «Пари НН» объяснили, почему могут обыграть «Спартак»
Вчера, 20:59
7
Ташуев сформулировал тренерскую особенность Черчесова
Вчера, 20:25
1
Игнашевич честно ответил, есть ли его «багаж» в нынешней «Балтике»
Вчера, 20:13
2
Возвращение Кузяева в РПЛ назвали приговором целому поколению российских футболистов
Вчера, 19:57
8
Реакция представителя Жерсона на информацию об отъезде игрока из «Зенита»
Вчера, 19:46
4
«Спартаку» предложили двух российских тренеров
Вчера, 19:13
22
ФотоСмолов попрощался со своей командой
Вчера, 18:55
1
Стало известно, почему Кузяев оказался вместо Испании в «Рубине»
Вчера, 18:34
8
Адамов дал оптимистичный прогноз на будущее «Зенита»
Вчера, 17:46
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 