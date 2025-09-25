Генич: «У «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита»

Комментатор Константин Генич высказался об игре 9-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2).

«Классно, что есть две такие структурные команды. «Краснодар» более понятен, более прагматичен и, как кажется, команда играет в силу своего потенциала и в силу своих игроков.

А у «Зенита» просто огромнейший потенциал. И вот этот матч показал нам, что этот потенциал не израсходован. Интрига жива: смотрим, наслаждаемся этой интригой в российской Премьер-лиге. Ждeм ответную игру между этими командами уже в Петербурге.

Лучшие пока свои матчи в 2025 году «Зенит» сыграл именно против «Краснодара». Вот у «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита». А «Зенит» свои лучшие игры выдаeт тогда, когда супернастраивается. Когда выиграли 4:1 дома, и когда выиграли 2:0 на выезде, одержав важнейшую победу», – сказал Генич.