Карпина сравнили с персонажем «Мастера и Маргариты»

Сегодня, 12:26
3

Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев высказался о работе главного тренера команды Валерия Карпина.

– Если бы решение зависело от вас, кто бы сейчас тренировал «Динамо»?

Михаил Галактионов. Человек творческий, обстоятельный, великолепно работает с молодежью. У него масса позитивных качеств. Правда, настораживает, что и он начинает слишком уж прислушиваться к внешней среде, теряя индивидуальность. Не хотелось бы, чтобы стал таким, как все.

У нас часто руководители клубов стараются подмять тренера. Надеюсь, Галактионову удастся этого избежать. В любой ситуации надо сохранять себя.

Я уважаю Валерия Карпина. Считаю, из него получился бы классный менеджер. Может, даже президент РФС. Но тренерская профессия – это, как говорят англичане, не его чашка чая. Или, перефразируя Вольтера, каждый должен возделывать свой сад. «Сад» Карпина, на мой взгляд, административная работа.

Если «Спартак» я сравнил с «Палатой № 6», то сегодняшнее «Динамо» – булгаковское Варьете. Удивительная схожесть! Совет директоров – это МАССОЛИТ, перебравшийся из Грибоедова на Ленинградский, 36. А Карпин – Жорж Бенгальский.

В «Динамо» вообще какой-то вирус: стоит выиграть один матч – все уже бредят чемпионством. От руководства до новичков – Глебова, Сергеева, Рубенса. Эта словесная мастурбация заслоняет конкретную работу. Карпин пока тоже больше говорит, чем делает. Отсюда аналогия с конферансье из «Мастера и Маргариты».

Думаю, в нынешнем сезоне «Динамо» в призеры не попадет. Займет четвертое или пятое место, при худшем раскладе – шестое-седьмое. Но ведь не для этого Карпина приглашали...

  • «Динамо» занимает 8-е место в РПЛ с 12 очками после 9 туров.
  • Карпин возглавляет команду с июня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Галактионов Михаил Карпин Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1758707020
Жорж Бенгальский, этот тот который без головы? Верное сравнение, только небольшое уточнение, Карпин с головой, но без мозгов, что в прочем одно и тоже! "Словесная мастурбация"... Браво, Воробьев, приятно читать слова не глупого человека!
Ответить
Sergey--google
1758707606
Я бы автора обоих опусов сравнил с дурачком. Этаким демагогом-фокусником выдернутых из контекста слов. Голову, конечно, у нас за такое не отрывают, как Бенгальскому, а вот улыбку проредить могут.
Ответить
