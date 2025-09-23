Гвардиола назвал сильные качества Хусанова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о защитнике Абдукодире Хусанове.

Узбекистанского футболиста купили в январе у «Ланса» за 40 млн евро.

С тех пор он забил 1 гол в 15 матчах.

«Он может сыграть на любой позиции в обороне, кроме левого фланга. В атаке Хусанов не особо креативен, но его видение поля невероятно.

Это надежный и стабильный защитник с отличными физическими данными. Я бы сравнил его с Кайлом Уокером в лучшие годы.

У него потрясающая концентрация, при этом он совсем молодой и жаждет учиться. Против сложных соперников он сыграл очень хорошо.

Думаю, вы чувствуете: это выдающийся, топовый трансфер на многие-многие годы. Этот парень построит здесь карьеру на долгие годы», – сказал Гвардиола.