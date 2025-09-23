Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гвардиола назвал сильные качества Хусанова

Сегодня, 20:20
1

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о защитнике Абдукодире Хусанове.

  • Узбекистанского футболиста купили в январе у «Ланса» за 40 млн евро.
  • С тех пор он забил 1 гол в 15 матчах.

«Он может сыграть на любой позиции в обороне, кроме левого фланга. В атаке Хусанов не особо креативен, но его видение поля невероятно.

Это надежный и стабильный защитник с отличными физическими данными. Я бы сравнил его с Кайлом Уокером в лучшие годы.

У него потрясающая концентрация, при этом он совсем молодой и жаждет учиться. Против сложных соперников он сыграл очень хорошо.

Думаю, вы чувствуете: это выдающийся, топовый трансфер на многие-многие годы. Этот парень построит здесь карьеру на долгие годы», – сказал Гвардиола.

Еще по теме:
Файзуллаеву из ЦСКА предрекли путь Хусанова 1
«Манчестер Сити» не отпустил Хусанова в аренду 1
«Манчестер Сити» поздравил Хусанова и сборную Узбекистана с выходом на ЧМ-2026 2
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Хусанов Абдукодир Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1758651283
Безусловно хороший защитник.
Ответить
Главные новости
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal
20:55
Тренер «БроукБойз» объяснил, почему Ари не играет с «Соколом» в Кубке России
20:44
Гвардиола назвал сильные качества Хусанова
20:20
1
ВидеоВ Кубке России игроки разминались воображаемыми мячами
20:00
1
Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч»
19:50
1
«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА
19:40
3
В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров
19:07
13
Неймар одним словом описал 5-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»
18:56
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
18:48
15
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»
18:40
1
Все новости
Все новости
Канчельскис посоветовал нового тренера для «Манчестер Юнайтед»
17:44
2
Холанд – в заключительной пятерке номинантов на «Золотой мяч»
Вчера, 19:07
Родри ответил, кому бы отдал «Золотой мяч»-2025
Вчера, 14:48
1
Канчельскис готов тренировать в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:14
АПЛ. «Арсенал» на 93-й минуте ушел от поражения от «Манчестер Сити» (1:1)
21 сентября
3
Тренер «Челси» Мареска высказался об удалении вратаря на 5-й минуте матча с «МЮ»
21 сентября
Стало известно, благодаря кому Павлюченко оказался в «Тоттенхэме»
20 сентября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» (2:1) в матче с 2 красными карточками
20 сентября
«Челси» установил рекорд АПЛ по заменам
20 сентября
АПЛ. 1+1 Гравенберха принесли «Ливерпулю» победу в дерби с «Эвертоном» (2:1)
20 сентября
Где смотреть матч «Арсенал» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 21 сентября 2025
20 сентября
Украинский футболист Мудрик решил сменить вид спорта
19 сентября
2
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси»: во сколько прямая трансляция: 20 сентября 2025
19 сентября
Легенда «МЮ» призвал забанить Израиль: «Почему действуют двойные стандарты? Россию отстранили через четыре дня»
18 сентября
7
Лэмпард может в третий раз возглавить команду АПЛ
18 сентября
2
«Ювентус» нацелился на капитана «Манчестер Сити»
18 сентября
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
17 сентября
Названы сроки возможного увольнения Аморима из «МЮ»
16 сентября
Аморима ждут в португальском топ-клубе
16 сентября
Гвардиола выбрал самую запоминающуюся победу в тренерской карьере
15 сентября
Гвардиола назвал самый важный трофей в футболе
15 сентября
«Манчестер Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби
15 сентября
1
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Аморима после разгрома в дерби
15 сентября
2
Салах вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
15 сентября
Бывший тренер «Спартака» может сменить Аморима в «МЮ»
15 сентября
6
Салах установил рекорд «Ливерпуля»
15 сентября
Фото«Манчестер Юнайтед» – худший клуб АПЛ с момента назначения Аморима
15 сентября
3
Гвардиола прокомментировал 3:0 «Сити» с «Манчестер Юнайтед»
15 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 